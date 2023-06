O site do Portal da Transparência da Câmara de Vilhena revela: em cinco meses (de janeiro a maio de 2023), o Legislativo gastou exatos R$ 174.700,0 em diárias para vereadores e servidores.

O Portal revela que foram gastos um total de R$ 176.550,00, mas que houve a anulação de R$ 1.850,00.

Na justifica geral, os parlamentares argumentaram deslocamentos para participação de cursos, reuniões e audiências com Deputados (estaduais e federais) e Senadores com a finalidade de solicitar benefícios para Vilhena.

Entre os vereadores, quem gastou mais com viagens foi Dhonatan Pagani (Podemos) com R$ 24.950,00. Inclusive, uma recente viagem a Brasília virou polêmica no município, com o advogado Caetano Neto pedindo publicamente ao parlamentar para devolver as diárias aos cofres do Legislativo (leia mais AQUI).

Em segundo lugar, está a vereadora Elenir Salete Zillu “Nica”, com gastos de R$ 22.475,00 em diárias. Depois, está Clerida Maria Teixeira, com gastos de R$ 18.675,00 em diárias. Na sequência consta Pedro José Alves Sanches com gastos de R$ 14.850,00 e Vivian Repessold com R$ 11.700,00.

A lista segue com: Samir Ali R$ 8.975,00; José Francisco do Nacimento (Zé Duda) R$ 7.875,00; Alexandre Damasceno R$ 5.075,00; Wilson Tabalipa R$ 3.150,00 e Ronildo Macedo R$ 2.450,00.

Os nomes do ex-vereador Ademir Alves (afastado do cargo por motivos de saúde) e seu suplente, Toninho Gonçalves, além dos parlamentares Zeca da Discolândia e Zezinho da Diságua não constam na relação de gastos com diárias no Portal da Transparência.

JUSTIFICOU GASTOS

A reportagem do Extra de Rondônia entrevistou Pagani por estar na lista como “campeão” de diárias na Câmara de Vilhena.

Ele justificou os deslocamentos afirmando que as viagens resultaram em benefícios para o município, através de emendas, tais como R$ 950 mil para infraestrutura, R$ 800 mil para Cultura, R$ 1 milhão para o teto MAC, R$ 500 mil para atenção básica, num total de R$ 3,2 milhões conquistados esse ano através das idas junto aos deputados estaduais e federais. “O retorno em emendas foi 147x o valor gasto. Gastou-se R$ 24 mil e retornou R$ 3.2 milhões”, destaca.