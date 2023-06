O ex-deputado federal Natan Donadon participou, na noite de quinta-feira, 1, da “Quintaneja”, evento que antecede a realização da 35ª Exposição Agropecuária no município de Colorado do Oeste (Expocol).

O evento, um dos mais renomados da região do Cone Sul de Rondônia, acontecerá entre os dias 14 a 18 de junho.

Na noite da última quinta-feira, membros da diretoria da Associação dos Criadores de Colorado (Asccol) se reuniram no parque de exposições Marcos Donadon – local do evento – para ajustar detalhes da realização da festa e apresentar as candidatas a Rainha da 35ª Expocol.

Presidente estadual do AGIR36, em Rondônia, Natan agradeceu o convite e lembrou os inúmeros benefícios destinados por ele para Colorado do Oeste durante os três mandatos que teve na Câmara Federal, no período de 2005 a 2013. O parque de exposições – que leva o nome do seu falecido pai, Marcos Donadon (ex-prefeito desse município) – também recebeu benfeitorias no seu mandato.

“Colorado do Oeste é um município onde morei por muitos anos e tenho muitos amigos. Nos meus mandatos, priorize esse município e nossa região do Cone Sul com benefícios. E assim continuarei ajudando a região que amamos, de uma forma ou outra”, disse o ex-parlamentar.