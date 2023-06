O evento conta com patrocínio do Banco da Amazônia e acontece nos dias 16 , 17 e 18 de junho na praça Padre Ângelo Spadari, em Vilhena.

Com objetivo de promover a valorização cultural em Vilhena será realizada nos dias 16 , 17 e 18 desse mês a primeira edição da “Feira Cultural Encantos da Amazônia” , que conta com patrocínio do Banco da Amazônia .

A produtora cultural Andréia Machado que está organizando o evento informou que a feira será realizada na praça Padre Ângelo Spadari, localizada no centro de Vilhena entre as 18h as 21h. O evento promete reunir uma variedade de expressões culturais, incluindo música, dança, artesanato, poesia e teatro.

Segundo Andréia Machado, a iniciativa busca resgatar e fortalecer as raízes culturais da região amazônica. O acesso à feira será livre e gratuito para toda a população.

A produtora cultural ressaltou que o projeto da “Feira Cultural Encantos da Amazônia” foi contemplado no Edital de Seleção Pública de Patrocínio 2023 do Banco da Amazônia.

Andréia Machado destacou que a feira vai contar com a participação de 20 expositores e artistas e oferecerá aos visitantes a oportunidade de apreciar e conhecer o trabalho e os talentos locais em diversas áreas artísticas. Os expositores apresentarão seus trabalhos e realizarão performances culturais ao longo dos três dias de evento, enriquecendo a programação com espetáculos artísticos e exposição de trabalhos que valorizam a cultura local.

“A expectativa é que os visitantes da feira possam ao logo dos três dias de evento ter uma experiência cultural enriquecedora. Agradeço de coração ao Banco da Amazônia pelo patrocínio que está proporcionando a realização desse lindo projeto que valoriza a arte a cultura local”, disse Andréia Machado.

Um dos destaques da Feira Cultural Encantos da Amazônia é a preocupação com a acessibilidade. O evento contará com recursos de inclusão, como interpretação em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais. Dessa forma, a feira se torna um espaço inclusivo, proporcionando igualdade de acesso à arte e cultura para todos os públicos.

Além de oferecer uma plataforma para artistas e produtores culturais divulgarem suas obras e talentos, a feira tem como objetivo promover o intercâmbio cultural entre os participantes e a população, incentivando o reconhecimento e valorização das expressões artísticas regionais.

A “Feira Cultural Encantos da Amazônia” se destaca como um evento de grande relevância para a cidade de Vilhena, impulsionando a cultura local e proporcionando momentos de entretenimento e aprendizado para todos os presentes.

“Convido a população para aproveitar a oportunidade e vivenciar essa experiência enriquecedora e celebrar a diversidade cultural da região amazônica”, disse a Andréia Machado convidando a população para participar da feira cultural.