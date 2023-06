Na manhã de sexta-feira, 2, a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher – DEAM, deflagrou a operação “O Médico e o Monstro” em combate aos crimes pornográfia infantil na região do vale do Jamari-RO.

A ação policial resultou na prisão de um médico cubano em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, fruto das investigações da especializada.

A busca foi requerida com base em relatório do Ciberlab/DEI, o qual noticiou que foi identificado o compartilhamento de pornografia infanto-juvenil.

O computador do suspeito estava conectados e em análise ao histórico dre arquivos baixados foram verificados indícios de pornografia infanto-juvenil, além de ter sido encontrado vídeo da mesma natureza armazenado no HD do computador.

O médico recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao sistema prisional onde permanecerá à disposição da justiça.

O artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente descreve o crime de aquisição de pornografia infantil. O dispositivo deixa bem claro que são considerados crimes os atos de adquirir, possuir ou armazenar material que contenha qualquer forma de registro de sexo ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes.