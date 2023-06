O prefeito Flori Cordeiro Junior (Podemos), ouvido pelo Extra de Rondônia, se manifestou a respeito da possibilidade da criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar sua gestão.

No início da tarde deste sábado, o Extra de Rondônia, em primeira mão, publicou matéria referente ao Memorando nº 58/2023, assinado pelo presidente da Casa de Leis, Samir Ali (Podemos), convocando seus colegas parlamentares para reunião que vai analisar o suposto descumprimento de leis por parte do Executivo Municipal (leia mais AQUI).

Ao site, o prefeito se mostrou tranquilo com a situação e concordou com a investigação se houver irregularidades. “Nós estamos aí para corrigir e estamos abertos ao diálogo com todos, porque em nossa administração não tem corrupção”, garantiu.

Conforme o Memorando assinado pelo presidente do parlamento vilhenense, foram identificadas situações complexas relativas ao descumprimento de Leis por parte do Poder Executivo Municipal, entre eles, a não aplicação da Lei Complementar n. 309 (decadência do ISS); procedimentos inadequados para admissão de pessoal; publicação de Leis com alterações em relação aos Projetos aprovados pelo Legislativo; e falta constante de informações nos Projetos.