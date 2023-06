A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil), demonstrou seu compromisso com a melhoria da infraestrutura no município de Urupá ao entregar uma importante obra para a comunidade.

Na sexta-feira, 2, a deputada esteve em Urupá acompanhada de seu filho Lucas Donadon para inaugurar a obra de construção de calçadas em diversas ruas e avenidas, que foram viabilizadas por meio de uma emenda parlamentar que ela destinou no valor de R$ 200 mil.

A entrega da obra contou com a presença do prefeito de Urupá, Célio Lang e do professor Luciano Viana Dorazio e representa um marco significativo para a região, já que as novas calçadas irão beneficiar diretamente os moradores, melhorando a mobilidade urbana e proporcionando mais segurança para pedestres e ciclistas.

De acordo com a parlamentar, ela destinou o recurso para realizar melhorias de infraestrutura no município de Urupá atendendo ao pedido do professor Luciano Viana Dorazio.

Rosangela Donadon informou que foi construído calçadas nas avenidas Augusto Hajdazs, Getúlio Vargas, Jorge Teixeira e na Rua Otávio Pedro de Oliveira, em frente à Escola Municipal Adeildo Martins e da Escola Municipal de Ensino Infantil Sonho Infantil, no bairro Alto Alegre Urupá, melhorando assim o acesso dos pedestres na localidade.

Com a construção das calçadas, a deputada Rosangela Donadon cumpre seu compromisso de destinar recursos para a infraestrutura local, contribuindo para o desenvolvimento e qualidade de vida da população de Urupá. A iniciativa demonstra sua sensibilidade em relação às necessidades da comunidade e seu empenho em buscar soluções para melhorar a cidade.

“A entrega dessas calçadas é o resultado do nosso compromisso em buscar melhorias para Urupá e proporcionar uma infraestrutura adequada para a população. Seguirei trabalhando incansavelmente para garantir mais investimentos e avanços no município”, disse Rosangela Donadon.