O servidor público Valdir Antônio de Souza, foi a vítima fatal do acidente automobilístico que aconteceu na manhã deste sábado, 3, na BR-364, num local conhecido por “Três Corações”, cerca de 70 quilômetros de Vilhena sentido Porto Velho.

Além de Valdir, estava no carro sua esposa e uma neta, no qual sofreram ferimentos graves e estão internadas no Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou o local para a perícia que deverá apontar com exatidão as causas do acidente.

A funerária São Matheus cuida dos tramites legais para velório e sepultamento de Valdir que trabalhava na escola Maria Arlete Toledo.