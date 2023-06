Diversos empresários entendem que disputar a liderança no mercado brasileiro é uma iniciativa trabalhosa e complexa.

Por esse motivo, entendem que disputá-lo é compreender que terão que enfrentar as importadoras, as multinacionais aqui estabelecidas, os incentivos fiscais concedidos por alguns estados e municípios…

Se já é arriscado disputar o mercado nacional com seus concorrentes, imagine quão mais difícil seria partir para a conquista de mercados mundiais! Exportar para o mundo seria mais árduo e custoso; o número de concorrentes seria bem maior; a competitividade seria mais aguerrida; tais concorrentes seriam avançados em tecnologia, logística, transporte e mais conhecedores do perfil dos consumidores.

Poucas empresas locais teriam a coragem e a competência, a estrutura financeira e mercadológica, preços e qualidade para disputar o mercado mundial de forma consistente e lucrativa.

Recentemente esta coluna identificou uma firma local que decidiu priorizar seu crescimento econômico mediante exportações mundiais crescentes (alguns de seus produtos industriais). Poucos são os empreendedores que tem consciência do quanto poderão realizar suas organizações nessa área de atuação; poucos terão a disposição de correr riscos ignorados e enfrentar concorrentes preparados e tradicionais.

A competência de produzir com eficácia; a competência de bem gerir a atividade operacional e administrativa; a competência de praticar margens adequadas; a competência de conviver com oscilações cambiais; a competência de visualizar fretes competitivos; a competência de entregas rápidas; a competência de ter uma boa gestão e produtos de qualidade. Reunir, integrar e sincronizar esses fatores, é para bem poucos.

Os desafios são enormes, mas nem por isso impossíveis de serem vencidos. Dispor de recursos materiais e humanos capazes; sistema de gestão de informações; parceiros comerciais comprometidos; criar, divulgar e manter uma marca respeitável; ter valores bem definidos; ter uma visão equilibrada tanto das partes como também do todo; ser disciplinada e orientada para resultados; amar o que faz e comprometimento com a satisfação dos clientes…

É isso que faz da administração gerencial uma ciência. É ter uma visão inovadora e maior do que o ser humano é capaz de produzir (no exercício de suas potencialidades); do valor de um sonho empresarial; da importância da equipe; de acreditar nas perspectivas do mercado; de que a economia se rege pela lei da oferta e procura e pela livre iniciativa. Trabalho e fé, de mãos dadas com pessoas e máquinas, em busca de melhores posturas e desempenhos superiores.

Creio que nosso país avançará e se projetará a partir de homens e mulheres que sejam ousados e sonhadores, competentes e éticos. O trabalho gera riqueza; e o governo deve servir o povo. Que nosso bom senso nos leve a conduzir o país a dias melhores, para nós, bem como para nossos filhos e netos. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.