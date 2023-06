O corpo de Gilmar Rodrigues Gonçalves, de 42 anos, morto com cinco com tiros na noite do último sábado, 3, durante discussão com outro homem que trabalhava na mesma empresa com ele, no distrito de Vitória da União, será transladado para a cidade de São Joaquim das Bicas – Minas Gerais.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrências de homicídio em Vitória da União, distrito de Corumbiara, e ao chegar no local constatou a veracidade da informação.

Segundo informações de populares o suspeito identificado pelas iniciais W.A.C., de 35 anos, que trabalha na mesma empresa que a vítima, teria se desentendido com ele em um bar no distrito e após a discussão a vítima teria dado vários tapas no rosto de W.A.C., que após ter apanhado prometeu vingança, dizendo que o mataria.

Ainda de acordo com uma testemunha, que estava com a vítima no momento do ocorrido, W.A.C., chegou no alojamento da empresa portando uma arma tipo revólver e chamou a vítima para conversar, após trocar algumas palavras, sacou a arma e disparou varias vezes contra Gilmar que morreu no local.

Após o crime, W.A.C., fugiu tomando rumo ignorado e não foi localizado pela polícia.

A PM isolou o local e acionou a Polícia Técnica Científica (Politec), e após os trabalhos de praxe liberou o corpo para funerária Bom Jesus fazer a remoção e após os tramites legais o corpo será levado para a cidade de São Joaquim de Bicas – Minas Gerais, onde será velado e sepultado.