O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) realizou na última sexta-feira (2) uma sessão solene para a entrega de votos de louvor no encerramento da Semana da Mãe Atípica.

O evento contou com a participação de familiares de pessoas com deficiências, autoridades e especialistas no Plenário “Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos” na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

As homenageadas foram escolhidas pelas próprias mães pela relevância dos trabalhos prestados em favor da inclusão. As mães atípicas residentes no interior do Estado serão homenageadas em datas posteriores, em seus municípios de origem. A iniciativa visa chamar a atenção das autoridades, sobre a necessidade da criação de políticas públicas para apoiar as mães de pessoas com deficiência. A Semana da Mãe Atípica foi instituída pela Lei 4.615/2019, de autoria do deputado estadual Cirone Deiró. Por meio da lei, a primeira do país, o deputado propõe a realização de atividades e ações para conscientizar a sociedade sobre a importância de apoiar as mães, que enfrentam os desafios diários do cuidado com seus filhos atípicos.

Antes do início da solenidade foi prestada homenagem com um minuto de silêncio em respeito à memória do pastor Joel Holder, que faleceu na última quinta-feira em Porto Velho.

Para Cirone Deiró, é uma alegria poder vivenciar um momento de homenagens. “É um momento de reconhecer o trabalho de vocês e irmos em busca de políticas públicas em benefício das pessoas com deficiência. Nesses quatro anos em que estou aqui, temos tido alguns avanços. Hoje temos um Tribunal de Contas que está engajado na educação inclusiva no estado de Rondônia e que muito em breve vai ser apresentado um cronograma de aplicação disso em Rondônia”, frisou o parlamentar.

Cirone Deiró ressaltou a importância do reconhecimento ao trabalho desempenhado pelas mães atípicas. “Quero que cada mãe que está aqui recebendo um voto de louvor da Ale se sinta acolhida e abraçada por esta homenagem. Mas que nós possamos estar de cabeça erguida para fazer com que as coisas no estado de Rondônia aconteçam. Nós crescemos muito em orçamento, mas não devemos só investir em estrada, pontes e construção de prédios, mas sim na qualidade de vida de cada rondoniense e temos a obrigação de fazer despertar nas autoridades a política de inclusão.

A representante dos diretos sociais da OAB/RO, Maiara Ximenes, parabenizou o trabalho realizado pelo deputado Cirone Deiró. “Coisa boa é ter mãe. Eu acho que esse evento de hoje é merecido porque ser mãe é doloroso, mas ser mãe atípica tem um plus a mais. Quantas mães são mães solteiras, quantos pais se acovardaram do papel de pais. O deputado Cirone é um amigo da causa mesmo”, pontuou.

Para o secretário de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Júnior Lopes, destacou a alegria de vivenciar o momento de homenagem às mães atípicas. “Quero parabenizar o deputado Cirone pela iniciativa e pela luta. Todas essas mães estão sendo representadas por você. Quero também lembrar do governador Marcos Rocha, que sempre me falou com relação a inclusão. As portas da Sejucel e do governo de Rondônia estão abertas para que possamos incluir e integrar os seus familiares ao desporto paralímpico. Todas essas guerreiras, vitoriosas e merecedoras de todas as homenagens”, frisou.

De acordo com o representante do Conselho de Educação do Estado, Agenor Fernandes, o trabalho do parlamentar pode ser conferido. “Admiro o deputado porque tenho conhecimento da sua luta e o parabenizo por ter abraçado a causa e ter encabeçado essa pauta para que haja a inclusão de um modo geral. Ele está de parabéns pela luta encampada e pelo retorno que tem tido nessa pasta das mães atípicas”, citou.

Representando a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Ana Carolina, cumprimentou todas as mães homenageadas na Alero e se colocou à disposição para estreitar o relacionamento com as mães atípicas. “Existe uma determinação do governador Marcos Rocha para que possamos trabalhar de forma intersetorial no desenvolvimento estratégico para os próximos anos. Recebam esse compromisso do Governo do Estado de que muitos são os desafios, mas estamos comprometidos em criar uma política pública de inclusão social”, disse.

Representando a OAB-RO e pai atípico, Dr. Peterson Lima ressaltou o trabalho desempenhado pela Casa de Leis em favor da pauta. “Fico feliz de ver o Poder Legislativo buscar efetividade com o que está disposto na lei. O Brasil não precisa mais de legislação acerca do tema. A gente precisa é cumprir o que está escrito e estou nessa frente com meu filho. E quero dizer que a OAB não está com os olhos fechados para o que está acontecendo. Nós também temos nossas responsabilidades, mas estamos sempre atendendo a todos que nos procuram seja de forma institucional, assistência jurídica gratuita ou mesmo uma consultoria. Quero parabenizar todas as mães atípicas de Rondônia e dizer que a OAB está do lado de vocês. O senhor, deputado Cirone, deu voz a essas famílias”, resumiu.

A defensora pública Beatriz de Andrade citou a grande trabalho dedicado pelo deputado Cirone Deiró e colocou o órgão à disposição para o auxílio aos direitos. “Quero parabenizar o senhor, deputado Cirone, que é um parceiro da Defensoria. Quando eu tenho a honra de participar de uma sessão como essa, eu me lembro do dia em que foi empossada como defensora pública. Vocês têm na defensoria um órgão parceiro. A gente pretende escutar e ouvir muitas vezes uma realidade que não é a nossa para que consigamos ser olhos e enxergar as violações a direitos. O conhecimento liberta e empodera. Se a gente trabalhar em conjunto nossa força se tornará muito maior”, afirmou.

De acordo com a idealizadora das mães atípicas de Porto Velho, Tielen Knightz da Silva, a homenagem reforça a dedicação da mulher em seu dia a dia. “Quero agradecer pela homenagem porque como mãe atípica já estamos nos vemos muito e inclusive como mulher. Neste momento a gente se reconhece como mulher e é muito importante não esquecermos quem somos. Eu acho que essa homenagem nos deu um resgate da autoestima porque muitas vezes estamos na correria e a gente se anula muitas vezes. Quero deixar o meu muito obrigado ao deputado Cirone Deiró pela nossa comunidade das mães atípicas”, celebrou.

Ao final, Cirone Deiró relembrou a todas as mães atípicas o momento de celebração. “Expresso minha gratidão as mães atípicas que merecem nossa homenagem. Eu ainda me lembro que em 2019 um grupo de mãe me trouxe essa proposta. Depois apresentamos a proposta e fizemos a defesa junto aos colegas deputados com o objetivo de aliar a qualidade de vida a implementação de políticas públicas que garantam o direito das pessoas com deficiência em todos os níveis. Reafirmo o meu compromisso com as mães atípicas e com as pessoas de deficiência para que possamos ter uma sociedade inclusiva e com direitos iguais”, afirmou.

Para o parlamentar, esta é uma justa homenagem as mães atípicas. “Essa foi uma oportunidade de falarmos sobre a inclusão de pessoas com deficiência ou doenças raras assim estaremos melhorando a qualidade de vida e também porque lança luz sobre a trajetória de luta das mães atípicas que vivem diariamente as dificuldades de cuidar de uma pessoa com deficiência e garantir o acesso aos serviços essenciais de saúde, educação, esporte e lazer. Esse é o meu compromisso e continuarei trabalhando para juntos mudar a atual realidade”, encerrou.

Confira abaixo a relação de homenageadas na Alero:

– Alclenice Ferreira Vaz Hifran (Porto Velho);

– Ana Karolina Barbosa dos Santos (Porto Velho);

– Ana Lúcia S. de Oliveira (Presidente Médici);

– Edilza Alves Ascui de Oliveira (Porto Velho);

– Eliane Guatel dos Santos Libarino (Porto Velho);

– Flaviana Tertuliana de Barros (Porto Velho);

– Francisca Cristina Nascimento (Porto Velho);

– Francisca Vanderleia da Rocha Maia (Urupá);

– Francisca Vanuza Calixto de Oliveira (Porto Velho);

– Helcia Noyma Ramalho de Lacerda (Porto Velho);

– Jéssica Paiva (Porto Velho);

– Drª Joeandra Reis;

– Karla Adriana Martins de Araújo Gama (Porto Velho);

– Leila Lamarão Rocha Matos (Porto Velho);

– Letícia Francisca Dias de Vargas (Ariquemes);

– Líbia Ferreira de Souza (Porto Velho);

– Luciana de Souza Xavier (Porto Velho);

– Maria Aparecida Rodrigues dos Santos (Porto Velho);

– Marxlene Bezerra Vieira (Porto Velho);

– Michelle Cristina Pontes Zoghbi (Porto Velho);

– Miriam da Silva Mendes (Porto Velho);

– Mônica Tortoreli;

– Muriely Alves de Souza Moitinho (Porto Velho);

– Naira Rodrigues de Paula (Porto Velho);

– Tielen Knightz da Silva (Porto Velho).