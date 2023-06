Foi realizado dias 22 e 23 de Maio, o Primeiro Encontro Jurídico da FIMCA Vilhena, o evento contou com a presença da Excelentíssima Dra. Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes, Vice-Presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Vice-Reitora do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, Vice-Diretora da FIMCA Vilhena e FIMCA Jaru e Diretora geral da Faculdade Metropolitana.

Em uma das suas falas, a Dra. Maria Silvia, que também tem o Direito entre suas formações, enfatizou a felicidade em estar presente no evento e resumiu de forma emocionante a trajetória do Curso Direito da FIMCA que foi a primeira graduação do Grupo Educacional Aparício Carvalho.

A primeira palestra da noite, foi realizada pelo ilustre, Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, Juiz de Direito, que compartilhou de forma admirável sua trajetória profissional de sucesso. A magistratura é uma das carreiras mais almejadas pelos bacharéis em Direito, sendo uma das mais valorizadas do judiciário. Entretanto, a carreira de juiz é também uma das mais concorridas e exigentes da área. É preciso muito foco e preparação para alcançar esse patamar. Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, apresentou aos acadêmicos seus métodos pessoais e mostrou formas de se destacar nessa área que é tão concorrida no mercado.

Na segunda noite do evento, o destaque foi para o Promotor de Justiça, Fernando Franco Assunção, que atua na defesa da probidade administrativa há 11 anos. Para o Promotor de Justiça, Fernando Franco Assunção, o combate à corrupção é uma luta árdua e que exige um esforço amplo e contínuo, de todos nós, só assim conseguiremos construir uma sociedade mais justa, próspera e honesta. “O evento proporcionou uma oportunidade de capacitação e troca de experiências na esfera jurídica. Foi muito gratificante poder contribuir com o aprimoramento acadêmico dos alunos da FIMCA nessa área tão relevante que é a Defesa da Probidade Administrativa”, afirmou. O trabalho do Dr. Fernando Franco Assunção é de extrema importância no combate á corrupção, tê-lo como palestrante em uma noite tão importante é sem dúvida um grande privilégio para a instituição e para os acadêmicos.

Também estiveram presentes nas noites o Assessor da Direção Geral Ibanor de Souza Nunes, equipe de corpo docente do curso de Direito da FIMCA Vilhena, e o coordenador do curso Mário Vitor Venâncio Machado. O coordenador de curso destacou a importância do evento para os acadêmicos, com pessoas qualificadas e temas relevantes, importantes para a formação profissional e pessoal dos alunos. Enfatizou também, a honra em ter a presença da Vice-Reitora Dra. Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes.

O Encontro Jurídico da FIMCA Vilhena foi um sucesso e os gestores da instituição parabeniza todos os participantes. O curso de Direito está sempre engajado em ações acadêmicas que se estendem a toda a comunidade.