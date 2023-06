No último final de semana 03 e 04 de junho a equipe de Vilhena da associação “O Caminho da Escola” conquistou quatro ouros, uma prata e quatro bronzes na 2ª fase do circuito estadual de karatê que aconteceu na cidade de São Francisco do Guaporé- RO.

As medalhas foram conquistadas por diferentes atletas nas modalidades de kata e kumite (luta), sendo que a atleta Maysa Vitória Oliveira conquistou 1º lugar em kumite e 3º lugar em kata na Categoria sub 12, Bianca Gabrielly Lopes 1º lugar em kata e 3º lugar kumite na categoria Cadete e Lauany Rhayra Nascimento também na mesma categoria ficou em 2º lugar no kumite e 3º lugar no kata, Uédina Clarice Bezerra 3º lugar em kumite na categoria Júnior e Sensei Paulo Severino 1º lugar em kata e kumite categoria master.

O evento contou com a participação de atletas de todo o estado, no total foram cerca de 12 municípios representados na competição.

O Sensei e presidente da associação avalia positivamente a participação dos atletas e destaca a evolução que os mesmos vêm tendo desde a última que foi na fase municipal dos jogos escolares de Vilhena.

Na oportunidade a equipe aproveita para agradecer ao Concelho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA), aos vereadores Tabalipa, Damasceno, Ademir e Zeca da Discolândia pelo apoio por meio de parcerias, a gestão da escola estadual Deputado Genival Nunes e Instituto Federal de Rondônia- Campus Vilhena, a secretaria municipal de esporte e cultura de Vilhena e aos pais por apoiarem o esporte e seus filhos como uma forma de contribuir para a formação do indivíduo.