Acidente envolvendo um carro Fiat Palio e uma motoneta Biz, foi registrado no final da manhã desta terça-feira, 6, pela Polícia Militar de Trânsito (Ptrân), no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro seguia pela Rua 545, quando chegou no cruzamento com a Rua Rony de Castro Pereira, colidiu com a condutora da motoneta que trafegava sentido BR-174.

Na motocicleta, além da condutora havia uma passageira.

No choque, a condutora da motoneta arrastou e acertou a frente de uma Toyota SUV que estava estacionada.

As vítimas sofreram ferimentos e foram socorridas ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.