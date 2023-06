Nesta segunda-feira, 5, a deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil) realizou a entrega de máquinas de costura para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Pimenteiras do Oeste.

A cerimônia de entrega contou com a presença do vereador Luiz Carlos e da prefeita Valéria Garcia, da secretária de Assistência Social Maria Silvana da Silva e de servidores municipais de Pimenteiras do Oeste.

As máquinas de costura foram adquiridas através da emenda parlamentar que a deputada Rosangela Donadon destinou no valor de R$40 mil atendendo ao pedido do vereador Luiz Carlos.

O vereador agradeceu a parceria da deputada Rosangela Donadon e ressaltou que as máquinas de costura vão contribuir para as capacitações oferecidas no CRAS para a população do município.

Rosangela Donadon ressaltou que tem alegria em trabalhar pelo desenvolvimento de Pimenteiras.

A deputada Rosangela Donadon ressaltou a importância de investir em ações que promovam a inclusão social e o empoderamento das mulheres. De acordo com ela, a entrega das máquinas de costura é um passo importante para auxiliar as famílias atendidas pelo CRAS a superarem as adversidades e conquistarem uma vida mais digna.

A ação da deputada Rosangela Donadon recebeu elogios da comunidade local e dos profissionais que atuam no CRAS de Pimenteiras do Oeste. Para eles, as máquinas de costura representam um apoio significativo no fortalecimento dos laços comunitários, na geração de renda e na promoção da igualdade de gênero.

“Estou muito feliz em entregar as máquinas de costura para o CRAS de Pimenteiras do Oeste a pedido do vereador, Luiz Carlos que é um grande parceiro de trabalho e sempre apresenta projetos para beneficiar a população de Pimenteiras. Agradeço também a parceria da prefeita Valéria Garcia. Meu objetivo é trabalhar pelo desenvolvimento do município”, ressaltou a parlamentar.