A Rodovia RO-492, trecho vital que conecta o município de São Felipe a Parecis, enfrenta sérios problemas de infraestrutura, com trechos onde o asfalto já não existe mais.

A condição precária da estrada tem preocupado os produtores da região, uma vez que a RO-492 é uma importante rota de escoamento de calcário, essencial para o desenvolvimento agrícola local.



Cabe destacar também que ela desempenha um papel crucial na economia regional, uma vez que a área é conhecida por sua produção agrícola. Sendo o calcário um insumo indispensável para a correção de solos ácidos, garantindo a produtividade das lavouras e pastagens. Com a deterioração da rodovia, os produtores têm enfrentado dificuldades para transportar o calcário até suas propriedades, afetando diretamente a produção e a competitividade da região.



Diante dessa situação preocupante, o Deputado Cássio Gois (PSD), que representa a região, apresentará uma indicação ao Governo de Rondônia solicitando a recuperação imediata da rodovia. O parlamentar ressalta a importância crucial dessa via para o escoamento de calcário e destaca a necessidade de investimentos para garantir sua transitabilidade e segurança.



“É imprescindível que o Departamento de Estradas de Rodagem de Rondônia (DER) intervenha prontamente na recuperação da RO-492. Essa rodovia é fundamental para o desenvolvimento da região, possibilitando o transporte eficiente de calcário, que é essencial para a produção agrícola da região. Precisamos garantir que os produtores tenham acesso rápido e seguro às suas propriedades, evitando atrasos e prejuízos”, ressaltou o deputado Cássio Gois.



Cássio Gois, sendo um representante da região, tem acompanhado de perto as dificuldades enfrentadas pelos produtores e está empenhado em buscar soluções para melhorar a infraestrutura viária. Através de sua indicação ao Governo de Rondônia, ele espera que o DER tome as medidas necessárias para restaurar a RO-492, garantindo um tráfego seguro e eficiente para os agricultores locais.



Cleto Cruz, 54, liderança local da região que compreende a via, também destacou a necessidade da rodovia. Segundo ele, a precariedade da RO é uma reclamação constante dos moradores e transeuntes do trecho. “Infelizmente, essa RO está jogada à própria sorte. E à medida que o tempo passa, ela se deteriora ainda mais. Agora, com o apoio do deputado Cássio, vamos buscar uma solução para esse problema”, afirmou o morador.



A recuperação imediata da via será um passo fundamental para impulsionar o desenvolvimento agrícola e pecuário na região, beneficiando não apenas os produtores, mas também toda a economia local. A expectativa é de que, com os devidos investimentos e a atenção do Governo, a estrada seja restaurada, proporcionando uma infraestrutura viária adequada para o escoamento dos insumos e que impulsione o crescimento da região.