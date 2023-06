A prefeita de Chupinguaia, Sheila Mosso, vive um verdadeiro e intensivo diálogo com deputados federais e senadores da bancada de Rondônia, com a finalidade de concretizar obras que estão com emendas liberadas para esse município.

Sheila acelera a caminha para resolver as últimas pendências para a liberação dos recursos neste ano, já que, em 2024, os benefícios podem ficar “travados” por ser ano eleitoral.

Entre outros, Chupinguaia aguarda a concretização do programa “Tchau Poeira”, visando melhorias na infraestrutura via asfalto; a Praça do Jardins Acácia; iluminação led, e o projeto do Parque das Araras, que mudará por completo a cidade virando um cartão postal da “Capital do Boi”.

Em recente viagem à capital federal, Sheila manteve audiências com representantes da bancada federal e a resposta é que os recursos devem chegar ainda este ano na conta da prefeitura para início das obras.