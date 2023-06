Após pedido do senador Jaime Bagattoli (PL), o trecho da BR-435, no município de Vilhena, foi recuperado por equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O trecho em questão, no KM 70 da rodovia, apresentava riscos de rompimento de parte da pista. Outras duas indicações referentes às BRs 319 e 364 também foram alvo de indicação do parlamentar.

“A BR-435 é uma das mais importantes para o setor produtivo de Rondônia, pois liga a cidade de Vilhena a todos os municípios do cone sul do estado. Deixar a rodovia na situação em que estava significaria permitir que caminhoneiros e motoristas continuassem em perigo. Parabenizo o empenho e a dedicação do Dnit em Rondônia pela recuperação feita”, justifica o senador.

Após análise da área técnica, a superintendência regional do Dnit, por meio de um contrato de manutenção, realizou aterro no KM 70 da BR-435, sanando o problema e restabelecendo o tráfego seguro na região entre Vilhena e Colorado do Oeste.

Jaime também havia requerido, por meio de ofício ao departamento, um reparo no KM 708 da BR-319, cujo trecho com acostamento havia cedido. O senador também requereu a interdição total do KM 1.033 da BR-364 que liga os estados de Rondônia e Acre.

Em resposta, o Dnit afirmou que executou medidas para garantir a estabilização dos problemas e manter a normalidade do trânsito nas duas rodovias até que os trabalhos definitivos de reparos possam ser iniciados após o fim do período chuvoso na região.

Recentemente, outro pedido do senador também foi atendido pelo Dnit em Rondônia, trata-se do reparo de trecho da BR-364 que liga os municípios de Pimenta Bueno e Vilhena.