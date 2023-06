A deputada estadual Rosangela Donadon, ( União Brasil), reforçou a inclusão digital em Pimenteiras do Oeste por meio da entrega de materiais de informática.

Nesta semana, a parlamentar realizou uma cerimônia para entregar esses materiais ao município, contribuindo assim para fortalecer a inclusão digital na região.

A entrega dos materiais contou com a presença do vereador Luiz Carlos, da prefeita Valéria Garcia, da secretária de Assistência Social Maria Silvana da Silva e de servidores municipais de Pimenteiras do Oeste. Os materiais incluíam computadores e impressoras, adquiridos por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$40 mil, atendendo a um pedido feito pelo vereador Luiz Carlos.

A deputada ressaltou a importância de proporcionar acesso às ferramentas tecnológicas necessárias para o aprendizado e crescimento profissional dos cidadãos de Pimenteiras do Oeste. Com a inclusão digital, os jovens e adultos poderão adquirir habilidades digitais, ampliando suas oportunidades no mercado de trabalho e promovendo o desenvolvimento socioeconômico da região.

A entrega dos materiais de informática pela deputada Rosangela Donadon para Pimenteiras do Oeste representa um marco importante rumo à inclusão digital e ao desenvolvimento da região. Esses recursos tecnológicos ampliarão as oportunidades educacionais, profissionais e empreendedoras para a comunidade local, abrindo portas para um futuro mais próspero.

“A entrega dos materiais de informática em Pimenteiras do Oeste foi uma experiência gratificante. Acredito firmemente que o acesso à tecnologia é um direito fundamental de todos os cidadãos, e é por isso que me dedico incansavelmente a trabalhar para promover o desenvolvimento e a inclusão digital em nossas regiões. Podem contar comigo para continuar lutando por mais avanços e oportunidades para todos. Estou aqui para ouvir suas demandas e trabalhar em conjunto na construção de um futuro melhor para nossa comunidade”, afirmou a deputada.