O Grupo Educacional Aparício Carvalho está comprometido em oferecer uma educação de qualidade, aliando infraestrutura moderna e recursos tecnológicos avançados para impulsionar o aprendizado dos estudantes.

Acreditamos que a educação é uma poderosa ferramenta de transformação, e é por isso que investimos continuamente em recursos que capacitam nossos alunos a alcançar seus sonhos no ensino superior.

Com um total de 2.300 vagas disponíveis em mais de 40 cursos nas cidades de Porto Velho, Jaru e Vilhena, o Grupo Educacional Aparício Carvalho se destaca por sua infraestrutura de ponta. Nossas instalações modernas e bem equipadas oferecem um ambiente propício para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes. Salas de aula confortáveis e laboratórios atualizados oferecem o espaço ideal para a exploração de conhecimentos e práticas nas diversas áreas de estudo.

Além disso, reconhecemos o papel fundamental da tecnologia no ensino atual. Por isso, investimos em recursos digitais e plataformas de realidade virtual que oferecem o envolvimento em uma experiência de ensino dinâmica, utilizando tecnologias educacionais inovadoras que aprimoram a compreensão e a aplicação dos conceitos aprendidos em sala de aula.

Não perca a oportunidade de fazer parte dessa experiência transformadora. Inscreva-se no Processo Seletivo Unificado do Grupo Educacional Aparício Carvalho 2023.2. Você pode utilizar o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou realizar nosso exame de proficiência online. As inscrições são gratuitas e todas as informações necessárias estão disponíveis no nosso portal www.vestfimca2023.com.br . Em caso de dúvidas, entre em contato pelos números (69) 3217-8900 ou (69) 9 9961-1588 via WhatsApp.

Venha descobrir um novo mundo de oportunidades com a infraestrutura e a tecnologia de ponta do Grupo Educacional Aparício Carvalho. Realize o seu sonho de ingressar no ensino superior e transforme sua vida. Estamos ansiosos para recebê-lo!