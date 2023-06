Uma obra que vai impactar positivamente a saúde e a vida dos moradores de Alvorada do Oeste.

A 1ª etapa da Estação de Tratamento de Água (ETA) do município está finalizada e teve, desde o início, a contribuição do deputado estadual Luizinho Goebel (PSC).

“Essa foi uma demanda que fiz questão de levar ao Governo do Estado. Ela já havia sido prometida por várias gestões anteriores e agora, finalmente, está saindo do papel. Parabenizo o governo estadual e a prefeitura de Alvorada do Oeste pelo investimento na saúde e no futuro dos moradores”, afirma o deputado.

As obras da ETA começaram em março deste ano e têm investimentos na ordem de R$ 3,3 milhões do Governo do Estado, além de contrapartida da prefeitura de R$ 162 mil. O convênio entre os poderes executivos tem permitido a aquisição e instalação desta importante obra que promete repercutir, sobretudo, na saúde da população.

“A água tratada talvez seja o item mais urgente quando falamos de saneamento básico. Muita gente não sabe, mas a cada um real investido em saneamento, o poder público tende a economizar de três a quatro reais com a saúde pública. São estudos recentes que confirmam a importância desse tipo de investimento para evitar doenças infecciosas que acometem, sobretudo, as crianças. Tenho certeza que veremos o reflexo disso na melhora dos índices de Alvorada na área da saúde”, complementa o deputado.

A estimativa é de que a obra seja concluída totalmente até o fim de 2023 se não houver intercorrências. A ETA terá capacidade de filtragem de 50 litros por segundo e poderá atender até duas vezes a atual população de Alvorada do Oeste.