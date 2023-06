Um homem identificado por Gleiciano Aparecido Santana Camargo, de 32 anos, foi encontrado sem vida na noite de terça-feira, 6, em uma casa na Rua Santa Luzia, no bairro São José, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a esposa de Gleiciano chegou em casa e estranhou que a residência estava fechada, com isso, chamou polícia, que entrou no imóvel e encontrou Gleiciano morto.

Gleiciano teria cometido suicídio usando um fio no final da tarde de ontem, sendo encontrado por volta das 21h.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou o local para a Polícia Técnica Científica (Politec) fazer a perícia.

O corpo foi liberado para funerária São Matheus providenciar velório e sepultamento.