Representantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) apresentaram uma proposta para a Prefeitura de Chupinguaia revisar, via lei, os limites dos distritos do município.

Pela proposta, será incluído em lei o distrito sede do município e revistos os perímetros dos distritos de Boa Esperança, Córgão, Guaporé, Nova Andradina e Novo Plano.

O superintendente do IBGE em Rondônia, Luiz Cleyton Holanda Lobato, conta que vários municípios rondonienses têm inconsistências legais em relação a seus limites ou a seus distritos. “Estas inconsistências impedem que o IBGE incorpore em sua base estas localidades como distritos e forneça informação específica para cada localidade”.

O diretor de Geoprocessamento da Idaron, Luiz Cláudio Fernandes, explica que a Agência está propondo a revisão dos limites territoriais de acordo com o que é encontrado em campo e respeitando as particularidades socioeconômicas.

“Esta parceria com órgãos que nos orientam e auxiliam é muito importante para nós do município de Chupinguaia para regularizar e definir a área correta e ninguém ficar no prejuízo”, fala a prefeita de Chupinguaia, Sheila Mosso,

OUTRAS REGULARIZAÇÕES

Recentemente, o município de São Francisco do Guaporé regulamentou seus distritos após parceria com IBGE e Idaron. “A falta de oficialização de distritos é comum em Rondônia. Agora, em conjunto com a Idaron, que também tem interesse no ajuste da malha territorial, estamos contribuindo com os municípios a formalizarem seus territórios”, conclui o superintendente do IBGE, Luiz Cleyton.