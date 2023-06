Neil Armstrong disse, quando foi o primeiro homem a pisar na Lua: “um pequeno passo para o Homem, mas um grande passo para a Humanidade!” Como discordar? Mas pode-se adequar a histórica frase à evolução da Ciência e da Medicina, com muitos passos muito decisivos para todos os seres humanos.

Como, por exemplo, a descoberta recente de um medicamento que diminui em mais da metade o caso de mortes prematuras por câncer de pulmão. Testes com mais de 700 mil pacientes trouxeram resultados dos mais alvissareiros: o medicamento chamado de Osimertinibe, conseguiu reduzir de forma significativa o câncer de pulmão, em células não pequenas, na fase inicial, com mutação no receptor de crescimento epidérmico. Todas as informações deste quase milagre da Medicina, foram apresentadas durante a Reunião Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica.

Após a aplicação do novo medicamento, houve redução de até 51 por cento nas mortes, em comparação aos doentes tratados com placebo, na experiência. Os tumores de pulmão de células não pequenas são os mais comuns e uma das principais causas de morte por câncer, tanto entre homens quanto mulheres. O desenvolvedor do medicamento, o laboratório anglo-sueco AstraZeneca lançou o remédio com o nome comercial de Tagrisso, como um tratamento para pacientes em vários estágios de câncer de pulmão de células não pequenas com a mutação chamada EGFRm. A droga já foi aprovada em mais de 100 países, incluindo o Brasil, onde a Anvisa o classifica como tratamento de primeira linha de pacientes com câncer de pulmão.

Para se ter ideia da fúria do câncer de pulmão, ele mata por ano, apenas no Brasil, 17 a cada 100 mil homens e 12 a cada 100 mulheres. A doentia rouba nada menos do que 86 mil mortes todos os anos, na América Latina e um total de 1 milhão e 800 mil vidas em todo o mundo. Na última década, mais de 18 milhões de pessoas morreram por câncer no pulmão. Portanto, comemoremos. Vencer o câncer é o maior desafio da Humanidade. Perto disso, pisar na Lua foi apenas um passeio com grande mobilização midiática no mundo inteiro. Um grande passo para todos os seres vivos do Planeta é dado a cada nova descoberta deste tipo, que ajuda a salvar milhões de vidas.

NA TV, ROCHA PRATICA SEU ESPORTE PREFERIDO: FALAR BEM DO ESTADO QUE GOVERNA

Durante cerca de 50 minutos, o governador Marcos Rocha praticou, no programa SICNews (SICTV Rondônia), em entrevista ao vivo a Everton Leoni e Meiry Santos, o esporte que mais gosta de praticar: falar bem de Rondônia. Falou com empolgação sobre os resultados altamente positivos da Rondônia Rural Show. Chamou a feira de “maravilhosa”, lembrando do crescimento dos negócios, de 160 milhões na primeira edição para 3 bilhões e 500 milhões neste ano. Rocha creditou o excelente resultado ao povo de Rondônia, que tem demonstrado um grande amor pela terra. “Todos os que aqui nasceram ou que viemos de outras regiões do país, viemos em busca de oportunidade”, destacando que todos trabalham muito pelo crescimento do Estado. Destacou ainda que “o governo não atrapalha nosso desenvolvimento” e que está junto da população. Em determinado momento, o Governador utilizou uma analogia publicada no último domingo, neste espaço: “nós somos uma ilha, uma ilha que está dando certo, uma ilha próspera. E nós precisamos continuar assim, crescendo e desenvolvendo”! Marcos Rocha falou também no sucesso de suas recentes viagens ao exterior, onde a imagem do nosso Estado foi recebida como muito positiva. Destacou a diminuição no desmatamento e o fato de sermos o primeiro Estado da Federação com menor desemprego. Vários outros temas foram abordados, com Rocha sempre fazendo questão de homenagear a terra que governa e o seu povo.

CASSOL E BAGATTOLI COMEÇAM A CONVERSAR SOBRE UMA POSSÍVEL ALIANÇA PARA A DISPUTA DE 2026

Tem algo de novo na política rondoniense. Ainda está se formando, mas há alguns eventos, mesmo que em seus primeiros passos que levam à conclusão de que há sim algo no ar. Uma aproximação que estaria ainda em pequenos detalhes, em conversas iniciais, entre o ex-governador Ivo Cassol e o senador Jaime Bagattoli, poderia significar uma aliança que, caso se tornasse realidade, se tornaria muito forte, em relação à próxima sucessão estadual. Bagattoli, ao que se ouve nos bastidores da política, é candidatíssimo ao governo, em 2026. Senador de primeiro mandato, com oito anos pela frente, no ano da eleição estadual ele não teria nada a perder, porque caso não fosse eleito, manteria seu mandato normal por outros quatro anos. Cassol continua um nome poderoso na política e só não disputou o último pleito por problemas com a Justiça Eleitoral. Se não houver mudanças nas condenações injustas que sofreu, não poderá entrar na corrida eleitoral daqui a três anos e meio. As primeiras conversas teriam ocorrido durante a edição deste ano da Rondônia Rural Show, inclusive com a participação da deputada federal Silvia Cristina, importante aliada de Bagattoli. O assunto está sendo observado pelos demais grupos políticos do Estado, incluindo a turma palaciana e os aliados do nome até agora mais forte para 2026, o do prefeito Hildon Chaves.

MESMO COM A LEI MARIA DA PENHA, CONTINUA ASSUSTADOR NÚMERO DE CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM PORTO VELHO

Imagine-se caso não existisse a Lei Maria da Penha! Se com ela e todas as suas punições, milhões de mulheres brasileiras continuam sendo alvos da extrema violência, sob o tacão dos seus namorados, noivos, companheiros e maridos, como seria se não houvesse todo este combate à truculência e ao machismo que ainda domina a sociedade brasileira? Trazendo os números lamentáveis para a cor local, basta dizer que apenas em Porto Velho, em maio passado, houve nada menos do que 241 casos de agressões contra mulheres. Outro dado assustador: 165 delas pediram à Justiça medidas protetivas, para tentar escapar da fúria dos seus companheiros. Por causa dos casos de agressões, ofensas físicas e morais; por causa de ferimentos causados às vítimas, a polícia rondoniense abriu novos 150 inquéritos, praticamente cinco para cada um dos dias de maio. Outros 205 inquéritos policiais que andavam, foram encaminhados ao Ministério Púbico, para denúncias à Justiça. E junho já começou com um assassinato, dessa vez de uma mulher contra a outra. Um casal de mulheres que viviam juntas brigaram feio e uma delas acabou morta a facadas.

CRISTIANE, QUE GANHA ELEIÇÕES GASTANDO SOLA DE SAPATO, ESTÁ DE OLHO NA CADEIRA DE HILDON CHAVES

Que ninguém se engane! A deputada federal Cristiane Lopes, se a eleição municipal em Porto Velho fosse hoje, estaria com seu nome e foto na urna eletrônica. A parlamentar, que começou sua carreira política como vereadora na Capital, elegendo-se contra a uma maioria de descrentes nas suas chances, tem sido uma surpresa positiva desde então, quando se trata das urnas. Depois de uma passagem de boa atuação na Câmara Municipal, disputou a Prefeitura contra candidatos poderosos e, outra vez, foi a surpresa da disputa, indo para o segundo turno contra o prefeito Hildon Chaves, que concorria à reeleição e vinha de um mandato bastante positivo. Mesmo assim. Cristiane teve novamente uma boa performance. Candidata à deputada federal, ela se elegeu com novamente uma votação expressiva vinda, essencialmente, da sua cidade. Campeã de sola de sapatos gastas e quase sempre sem dinheiro. Cristiane Lopes já comprovou que não deve ser subestimada. Se não mudar os planos para 2024, ela deve sim disputar a Prefeitura pela segunda vez, mesmo contra pesos pesados da nossa política, como Mariana Carvalho, Léo Moraes, Marcelo Cruz, Mauro Nazif e tantos ourros que estão se postando como possíveis concorrentes ao Prédio do Relógio, onde está a cadeira de Hildon Chaves.

CAPITAL GANHARÁ AEROPORTO PRATICAMENTE NOVO, MAS COM MARCA DIFERENTE E LONGA ESPERA A INTERNACIONALIZAÇÃO

Muitas notícias boas, mas pelo menos duas ruins. A Vinci Airports, concessionária do aeroporto de Porto Velho, anunciou grandes mudanças no nosso mais importante terminal aéreo. Num encontro onde recebeu autoridades, imprensa e convidados, a empresa informou que realizará, nos próximos anos, um pacote de obras que terão um custo final de 1 bilhão de reais e deverão estar concluídas, nessa fase, até o final do ano que vem. Uma das principais mudanças será a construção de um novo andar, com escadas rolantes e elevadores; ampliação da área de embarque e reforma total da pista de decolagem e aterrissagem, entre várias outras melhorias. Quais, então, as más notícias? Será mantido o nome do aeroporto (Governador Jorge Teixeira), mas a marca nova, para o mercado internacional, será apenas Porto Velho Airport, o que é uma espécie de desdenho com uma das personalidades históricas mais queridas da população rondoniense. Outro ponto negativo é o anúncio de que o projeto para transformação do nosso aeroporto em internacional, com implantação de toda a estrutura necessária para isso, incluindo alfandegamento, poderá levar muitos anos. Uma das informações não oficiais que se ouviu é que só a partir de 2033 este sistema seria implantado. A empresa nega que vá levar tanto tempo, mas não informa o quanto será a espera. Mas o lado bom das informações da Vinci Airports é realmente vital para que Porto Velho tenha um aeroporto decente, que não pareça uma rodoviária, como o é hoje.

PROMESSA É TERMINAR O ESPAÇO ALTERNATIVO EM OUTUBRO, MAS DE QUE ANO?

Um casal, habituado há anos a frequentar o Espaço Alternativo, caminha entre poças d´água na pista em que foram retiradas lajes e jogadas de lado, deixando buracos que ficam longo tempo abertos, se tornando eventualmente armadilhas para quem usa o local. Um dos frequentadores foi mais longe: ironizou que a obra do Espaço vai se tornar uma das mais longas da nossa história, como se fosse realizada por um grupo de tartarugas, daquelas que se arrastam dias a fio para percorrer pequenos trechos. Mesmo com a promessa de que todas as obras serão entregues em outubro, outro frequentador também brincou: “faltou dizer de que ano é este outubro?” Um dos únicos locais de lazer da população da Capital, o Espaço Alternativo está há mais de uma década em obras, nunca concluídas. De vez em quando, há uma ou outra melhora, como recentemente, com a nova iluminação. O que falta ainda, entre outras melhorias, é a conclusão do estacionamento, trabalho anunciado há longos anos e jamais entregue. O que se espera é que, se o outubro anunciado seja deste ano, que, enfim, a obra seja entregue com toda a sua estrutura, como se espera há anos.

LULA USA ABSTRATOS “PERIGOS A POVOS INDÍGENAS “PARA AVISAR QUE PODERÁ AUTORIZAR O USO DA FORÇA

Cada dia, mais uma aplicação do projeto ideológico que comanda hoje o país. Além do risco da perda da liberdade de expressão e de pensamento; além do ativismo judicial que cada dia a mais nos domina, com raras exceções, tendendo apenas para um lado; além dos ataques ao nosso mais rico setor produtivo, o do agronegócio, agora vem nova ameaça. O presidente Lula avisou que pode autorizar “o uso da força” para defender o que a esquerda chama de “povos indígenas”. Ou seja, cada vez que alguma tribo pareça estar em perigo, sob os olhos do poder (obviamente, os “povos” aliados e que aceitam se manterem sempre sob a tutela do Estado e da Funai) o presidente da República pode decidir pelo uso da força, com todos os riscos que isso representa para a democracia e para o país. No mesmo contexto, o petismo tem reiterado a ladainha que terá” tolerância zero com o desmatamento”, mesmo que ele tenha aumentado nos últimos cinco meses. Um “total proteção aos povos indígenas, inclusive com o uso da força quando necessário e a demarcação do maior número possível de seus territórios” faz parte do pacote. E assim o Brasil – e principalmente a Amazônia – começam a sentir o pesadelo de vivermos sob o domínio do medo, assistindo há implantação, dia a dia, de uma ideologia radical de esquerda. E vêm mais por aí!

PERGUNTINHA

Você está comemorando a novidade de facilitação de compra de um veículo popular, com o fantástico desconto de até 8 mil reais?