Vilhena se prepara para receber a primeira edição da “Feira Cultural Encantos da Amazônia”.

Com o objetivo de promover a valorização cultural e resgatar as raízes amazônicas, o evento acontecerá nos dias 16, 17 e 18 deste mês na praça Padre Ângelo Spadari, no centro de Vilhena, entre as 18h e às 21h.

feira conta com o patrocínio do Banco da Amazônia e do Governo Federal do Brasil e terá entrada livre e gratuita para toda a população.

Idealizada pela produtora cultural Andréia Machado, a Feira Cultural Encantos da Amazônia promete oferecer uma variedade de expressões culturais, abrangendo música, dança, artesanato, poesia e teatro. O evento contará com a participação de diversos artistas renomados, proporcionando uma experiência única aos visitantes.

A abertura da feira, que acontecerá na sexta-feira,16, às 18h e reserva atrações imperdíveis para o público presente. A artista Bru Mary estará presente realizando pinturas faciais e expondo seus desenhos, enquanto o escritor e poeta Nill Cruz fará declamações de poesias. A Trupe SolaGastas – Teatro de Bonecos apresentará o espetáculo “Tio Eustáquio: o Contador de Histórias”, encantando crianças e adultos com suas performances. Além disso, a artista Tábatta Iori irá surpreender o público com sua performance de pirofagia intitulada “Kangoma”. O cantor William Lázaro também marcará presença, embalando a noite com sua música. O fotógrafo Washington Kuipers trará uma exposição fotográfica intitulada “Nambiquaras da Amazônia: Riqueza Cultural e Tradição”. Diversos artesãos, como Rosane Figueiredo, Camila Schneider, Lola Veiga, Edilaine Rocha Pires Oliveira, Telma Dantas da Silva, Maria Andrade Muller, Cleidi Vieira da Pura Amazônia, Duda do Aromandim e Amor em Retalhos, também terão seus trabalhos expostos. Além disso, haverá uma exposição de livros sobre a cultura amazônica.

No sábado, dia 17, a feira continuará com uma programação diversificada. O desfile de moda Voggue Kids, com a equipe da Voggue Models, será uma das atrações, juntamente com as apresentações musicais de Wid One e Sandro Vieira. As exposições fotográficas de Washington Kuipers e as obras das artistas plásticas Camila Schneider e Lola Veiga também estarão disponíveis para apreciação. Os artesãos Natures Bia, Hurby Santos, Milu Crochê, Dona Lildes, Edilaine Rocha Pires Oliveira, Telma Dantas da Silva, Maria Andrade Muller, Cleidi Vieira da Pura Amazônia, Duda do Aromandim e Amor em Retalhos continuarão expondo seus trabalhos à mostra. Além disso, a exposição de livros sobre a cultura amazônica estará disponível para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais nas riquezas desta região.

No domingo, dia 18, a feira encerrará com chave de ouro. O professor Van Ascau e o Professor Lambari apresentarão uma empolgante exibição de capoeira e maculelê, demonstrando toda a força e tradição da cultura afro-brasileira. O grupo de dança “Reconstruindo o Quilombo” trará uma emocionante apresentação de dança afro-brasileira, enaltecendo as raízes históricas e culturais do povo quilombola. A Trupe SolaGasta – Teatro de Bonecos apresentará o espetáculo “As Aventuras do Cap. Murdock”, levando o público a uma jornada lúdica e cheia de encanto. O grupo Starry Dream impressionará com sua performance de dança, e a cantora Suzane Schmitka encantará a todos com sua voz melodiosa. As exposições fotográficas de Washington Kuipers, as obras das artistas plásticas Camila Schneider e Lola Veiga, e os trabalhos dos artesãos Natures Bia, Hurby Santos, Milu Crochê, Dona Lildes, Edilaine Rocha Pires Oliveira…

