Já para o campeonato Sub13 poderão ser inscritos atletas nascidos a partir de 2010.

Podem participar das duas competições clubes devidamente filiado amador oi profissional. Os clubes podem inscrever até cinco atletas oriundo de outras federações. As duas competições serão realizadas simultaneamente com local a definir: Cacoal ou Espigão.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 09 de junho de 2023. Os clubes interessados devem encaminhar ofício à presidência da FFER solicitando a inscrição dentro do prazo. As competições devem ocorrer no período do recesso escolar, entre 14 e 18 de julho de 2023.