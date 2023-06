Foi realizado dias 25 e 26 de maio, o primeiro Seminário Interdisciplinar do Direito e da Psicologia da FIMCA Vilhena.

O evento contou com a presença da Excelentíssima Dra. Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes, Vice-Presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Vice-Reitora do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, Vice-Diretora da FIMCA Vilhena e FIMCA Jaru e Diretora geral da Faculdade Metropolitana.

Em uma das suas falas, a Dra. Maria Silvia, enfatizou a felicidade por participar de um evento tão importante para a instituição e para os cursos do Direito e Psicologia. Parabenizou todos os presentes e de forma breve e emocionante falou um pouco da sua brilhante trajetória pessoal e profissional no Grupo Educacional Aparício Carvalho – FIMCA.

Os profissionais renomados convidados para a primeira noite foram, Joel de Souza Sá, Assistente Social e Analista Judiciário – TJRO, que trouxe para debate o tema: “O papel da equipe interprofissional frente a atuação das demandas Judiciárias”. Noel Rodrigues de Almeida, Psicólogo e Analista Judiciário – TJRO, que destacou possibilidades e novos desafios entre a Psicologia e o Direito. Vinicius Bovo de Albuquerque Cabral, Juiz de Direito – TJRO, encerrou a primeira noite falando sobre as contribuições da psicologia nas decisões Judiciais.

O evento trouxe para a segunda noite uma roda de conversa com renomadas profissionais, para falar sobre um tema de extrema relevância: Dimensões da atuação do Judiciário na Violência contra a Mulher”. A Juíza de Direito – TJRO, Miria do Nascimento de Souza, a Educadora Social, Karin Zerwes Kansog e a Juíza de Direito, Ligiane Zigotto Bender, trouxeram, informações e conhecimentos para o público, sobre um tema tão importante de uma forma dinâmica e leve. Para a Juíza de Direito, Miria Nascimento de Souza, participar do 1º Seminário Interdisciplinar foi uma experiência riquíssima. “Seminários como esse nos fazem refletir com mais profundidade sobre as formas de violências, ampliando nosso olhar. Sabendo identificar e reconhecer as violências (patrimonial, psicológica, moral, sexual ou física), é possível orientar a vítima a procurar ajudar, fornecendo informações concretas sobre o funcionamento das medidas protetivas e abrindo uma janela de esperança para aquela mulher”.

O 1º Seminário Interdisciplinar do Direito e Psicologia, traz como subtítulo: As interfaces e possibilidades de articulação entre Psicologia e Direito no Judiciário Brasileiro. A interface como ferramenta, permite que dois conjuntos dispostos, físicos ou lógicos, possam se unir, interagir e se readaptar. Visando mais oportunidades, conhecimentos e soluções para determinadas situações. Para a professora, idealizadora do evento, Psicóloga e Analista Judiciária – TJRO, Luana Patrícia Castor Cunha, o 1º Seminário Interdisciplinar de articulação entre a Psicologia e o Direito, tem como objetivo acrescentar conhecimento teórico e prático, visando capacitar os alunos para a prática profissional na interface entre as duas áreas. “Foram dois dias de seminário com a participação de palestrantes renomados dentro de suas atuações, como: Psicólogo, Assistentes Sociais e Juízes de Direito. Agregando conhecimento aos acadêmicos e possibilitando transformação nas atuações profissionais”. Os coordenadores de curso Hudson do Santos Ribeiro (Psicologia) e o coordenador Mário Vitor Venâncio Machado (Direito) parabenizaram todos os envolvidos e corpo docente pela interação e participação de todos.

O evento foi sem dúvida um sucesso e os gestores da FIMCA Vilhena parabenizam todos os participantes. As autoridades presentes, os acadêmicos que prestigiaram e toda a equipe que fizeram acontecer. Esperamos todos vocês no Segundo Seminário Interdisciplinar.