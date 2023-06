A deputada Rosangela Donadon (União Brasil), apresentou o projeto de Lei 94/23 que visa criar o Programa de acompanhamento para alunos com Deficiência Intelectual e transtornos de aprendizagem nas escolas e faculdades públicas e privadas do estado de Rondônia.

A proposta tem como objetivo proporcionar um suporte adequado para os alunos que apresentam dificuldades no desenvolvimento da leitura, escrita e atenção, visando melhorar seu desempenho acadêmico e promover sua inclusão social.

Uma das principais metas desse programa é assegurar que os estudantes com deficiência intelectual e transtornos de aprendizagem recebam o suporte necessário tanto da área da educação quanto da saúde e assistência social. Isso significa que os profissionais da rede de ensino irão trabalhar em parceria com os profissionais da área da saúde a fim de desenvolver estratégias pedagógicas adequadas e proporcionar um atendimento multidisciplinar.

O projeto de lei apresentado pela Deputada Rosangela Donadon para a criação do programa de acompanhamento para alunos com deficiência intelectual e transtornos de aprendizagem em escolas públicas e privadas de Rondônia representa um passo significativo em direção a uma educação inclusiva e de qualidade. Ao garantir um suporte adequado e multidisciplinar para esses estudantes, o programa busca promover a igualdade de oportunidades e a plena participação de todos na sociedade.

“É com grande satisfação que apresento esse projeto de lei para a criação do Programa de acompanhamento para alunos com Deficiência Intelectual e transtornos de aprendizagem em escolas públicas e privadas que tem como objetivo principal oferecer um suporte adequado para esses alunos. Ao criar esse programa de acompanhamento, estamos promovendo a inclusão e a igualdade de oportunidades para todos os estudantes de Rondônia. Acredito que, com a implementação desse programa, vamos construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos os estudantes tenham a oportunidade de receber uma educação de qualidade”, ressaltou a deputada Rosangela Donadon.