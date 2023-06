Os jogos serão realizados nos dias 9, 10 e 11, (sexta, sábado e domingo) com transmisaao ao vivo pelo canal oficial da CBB TV.

A competicao reúne equipes de todas regiões do país. No sub 15 a equipe da ASBAVI e composta pelas seguintes atletas:

Ana Luiza (14 anos)

Sara ( 15 anos)

amanda (14 anos)

Tifany (15 anos)

Já no sub 18 a equipe esta formada pelas atletas:

Isadora ( 17 anos)

Fernanda (17 anos)

Taline (17 anos)

Lais (16 anos)

O basquete 3×3 é novo esporte olímpico e tem ganhado cada vez mais adeptos por todo o país.

ASBAVI agradece a parceria do SICOOB CREDISUL e do CMDCA que são imprescindíveis para manutencao do projeto. Lembrando que o mesmo é gratuito para alunos da rede pública de ensino.