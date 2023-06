Nos dias 6 e 7 de junho, os municípios de Vilhena e Ji-Paraná foram palco dos primeiros Workshops do Mapeamento do Ecossistema Local de Inovação, uma iniciativa inovadora promovida pelo Sebrae Rondônia em parceria com diversas entidades e instituições locais.

O evento reuniu empreendedores, líderes empresariais, representantes do setor público e demais atores envolvidos no ecossistema de inovação, com o objetivo de mapear e fortalecer a rede empreendedora dessas cidades.

O Workshop marcou o início de um processo essencial para a construção e o fortalecimento dos ecossistemas de inovação em Rondônia que já conta com o mapeamento de Porto velho. A metodologia utilizada, conhecida como Ecossistema Local de Inovação (ELI), busca identificar os principais atores, recursos, desafios e oportunidades dentro do ambiente empreendedor, possibilitando um mapeamento abrangente e detalhado da realidade local.

Carolina Garcia, analista técnica do Sebrae em Rondônia, destacou a importância do trabalho do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas na promoção e apoio ao desenvolvimento de ecossistemas de inovação no estado. “O mapeamento dos ecossistemas locais é fundamental para entendermos as necessidades e os potenciais de cada região, além de identificar as conexões e sinergias entre os atores. Com base nessas informações, podemos traçar estratégias eficientes de apoio ao empreendedorismo e de fomento à inovação”, ressaltou Garcia.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae em Rondônia, Darci Cerruti, reforçou a relevância da iniciativa para impulsionar o crescimento econômico do estado. “O fortalecimento dos ecossistemas de inovação contribui para a geração de empregos, atração de investimentos e o surgimento de soluções inovadoras para os desafios locais. Estamos comprometidos em estimular esse ambiente propício ao empreendedorismo e à transformação digital em Rondônia”, afirmou Cerruti.

Durante os Workshops, foram realizadas dinâmicas de grupo, debates e apresentações para engajar os participantes na construção coletiva do mapeamento dos ecossistemas locais de Vilhena e Ji-Paraná. O envolvimento ativo de empreendedores e demais atores locais foi essencial para levantar informações relevantes sobre a infraestrutura, políticas públicas, investimentos, parcerias e demandas específicas de cada região.

A realização dos Workshops seguirá pelos próximos meses com mais três encontros e finalizará em agosto com o lançamento do plano de ação do Ecossistema Local de Inovação em Vilhena e Ji-Paraná.