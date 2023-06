O conselho arbitral da competição foi realizado de forma virtual e com a presença de representantes de todos os clubes, Porto Velho, Real Ariquemes, Guaporé, Vilhenense e Rolim de Moura clubes profissionais, além da equipe amadora do Atlético Clube de Cacoal.

A primeira rodada inicia no dia 24 de junho com dois jogos, Porto Velho e Real Ariquemes no Aluízio Ferreira das 15h30, no mesmo horário em Vilhena jogam Vilhenense e Atlético Clube de Cacoal e no dia 25 Guaporé e Rolim fecham a primeira rodada.

A data limite para inscrições de atletas será no dia 23 de junho de 2023, a tabela completa da competição será divulgada nos próximos dias. O campeão do Rondoniense feminino 2023 garante vaga no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino no Série A3 de 2024.