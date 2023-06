O final de semana foi de conquistas para as equipes masculina sub 17 e feminina sub 15 da Asbavi de basquete 3 x 3 de Vilhena.

No nacional 3 x 3 sub 15 em Vila Velha, no Espírito Santo (ES), a equipe da Asbavi ao conquistar a vaga para semifinal num jogo emocionante, vencido apenas na prorrogação contra a equipe do basquete Paraíba, não conseguiu avançar a final, perdendo a semifinal para a forte equipe de Foz do Iguaçu.

Assim, a equipe sub 15 terminou a competição em 4º lugar com destaque para a atleta Ana Trajano cestinha da equipe. A equipe 3 composta ainda por Sara, Tifany e Amanda.

Já no sub 18 feminino a equipe fez bons jogos mas não conseguiu avançar para a semifinal. A equipe composta por Isadora, Taline, Fernanda e Lais.

Na 2ª Copa Juara no Mato Grosso (MT), realizada ao mesmo tempo do nacional feminino, a equipe sub 17 masculino da Asbavi terminou em 3° lugar vencendo a disputa de medalha a equipe de Sapezal por uma diferença de apenas 2 pontos.

No sub 14 masculino a equipe terminou em 4° lugar.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>