Nesta sexta-feira, 16, o município de Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia, completa 42 anos de emancipação político-administrativa.

Para isso, a prefeitura programou atividades e entrega de benefícios à população. Paralelamente, o município é palco da 34ª edição da Exposição agropecuária (Expocol).

Através das redes sociais, o prefeito José Ribamar de Oliveira convida os moradores a participar das atividades.

“Você e sua família são nossos convidados especiais. Participe! 42 anos de Histórias e Conquistas”, disse o mandatário municipal.

Na sexta-feira, a programação inicia às 8h30 com Culto Ecumênico de Ação de Graças, na sede da prefeitura. Depois, às 9h30, ocorrerá o lançamento de dois projetos: a Usina de Energia Fotovoltaica Municipal e o “Ilumina Colorado”.

A programação continua às 17h30, com inaugurações e entrega de benefícios na Praça das Lanchonetes. No local, serão entregues uma retroescavadeira, um caminhão e uma ambulância, e ocorrerão inaugurações da própria praça, de uma UBS e a iluminação pública em LED da avenida Paulo de Assis Ribeiro, Etapa I.

HISTÓRIA

Colorado do Oeste tem sua origem na década de 1970 com um grande fluxo migratório para a região. Em 1975, o INCRA implantou o Projeto Integrado de Colonização Colorado, depois denominado Paulo Assis Ribeiro (PIC-PAR), que teve sua sede estabelecida no núcleo de apoio rural que deu origem a cidade de Colorado do Oeste.

O município recebeu sua emancipação pela Lei nº 6.921, de 16 de junho de 1981, sendo que a expressão “Do Oeste” foi acrescentada pela cidade estar localizada a oeste da capital Porto Velho.