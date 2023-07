O Supremo Tribunal Federal (STF) terá que tomar uma decisão das mais importantes nos próximos dias, que poderá colocar os ministros definitivamente como aliados ao atual governo ou, depois de inúmeras decisões contestadas por grande parte da população por inúmeros juristas, enfim, voltar a decidir em cima da Constituição.

Advogados do ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, está pedindo ao STF que não permita a convocação do seu cliente para depor na CPI do 8 de Janeiro, sob o incrível argumento de que Gonçalves Dias nada tem a ver com os acontecimentos daquele fatídico dia em Brasília. Ou seja, recurso ao Supremo, a defesa do ex-ministro alega que não há relação entre a convocação de Dias com os fatos que estão sendo investigados pela CPI.

Se fosse em outras circunstâncias, se poderia dizer que a petição é apenas uma brincadeira de mau gosto, pelas se formos levar em conta o que todo o país assistiu no dia 8 de Janeiro, quando o então comandante do GSI recebeu manifestantes e vândalos dentro do Planalto e ainda os agradou com distribuição de água. O ex-chefe do GSI tentou esconder a existência de vídeos em que ele aparecia, até que as cenas apareceram na TV. Pouco depois, Gonçalves Dias renunciou ao cargo, exatamente pela péssima repercussão da sua participação no domingo da destruição.

Milhares de pessoas foram presas e algumas o estão até agora, mesmo as que nem sequer entraram nas sedes dos poderes no 8 de Janeiro. Gonçalves Dias estava lá e foi visto pelo país todo. O depoimento na CPI está marcado para 1º de agosto próximo. O STF vai aceitar o argumento de que ele nada tem a ver com aquilo que o governo Lula chama de atos terroristas?

Sempre há dois lados da moeda. No caso dos voos das grandes empresas aéreas, há sim a questão do exagero de ações na Justiça contra elas, ao ponto de decidirem diminuir seus horários, tanto nas chegadas como nas saídas da Capital dos rondonienses. Mas quando a gente começa a saber como as companhias que nos atendem nos tratam com desrespeito e desleixo, há quem ache que um grande percentual dos recursos legais que ingressaram na Justiça, podem ter sua razão de ser. Atrasos, cancelamentos, trocas de acentos sem qualquer aviso, são apenas alguns dos exemplos do que tem ocorrido com grande frequência. Mas num dos seus voos da semana passada, uma das empresas que voam para cá, certamente conseguiu bater todos os recordes de incompetência e falta de respeito para com seus passageiros. No voo superlotado da Azul que saiu de Manaus para Porto Velho, na última terça-feira, registrou um fato inédito e que seria apenas cômico, não fosse trágico para muitos passageiros, que ficaram na mão. O que aconteceu? Simplesmente não chegou nenhuma bagagem, zero, absolutamente nenhuma de qualquer dos passageiros. Os funcionários da empresa simplesmente colocaram as malas e bagagens num outro voo. Certamente o ato irresponsável, eivado de ação relapsa, mereceu mais algumas dezenas de processos contra a empresa.

IR A MANAUS DE AVIÃO CUSTARÁ MAIS CARO E DISPENSARÁ MAIS TEMPO DO QUE DAQUI A MIAMI, NOS ESTADOS UNIDOS

Entre 4 mil reais e 6 mil reais. Entre oito horas e meia e 10 horas. Esse é o tempo e o dinheiro que o rondoniense gastará para ir de Porto Velho a Manaus, caso não consiga lugar em nenhum dos únicos dois voos, que ainda fazem a ligação direta entre as duas Capitais. Como a Latam já suspendeu seus voos, só a Azul ainda os mantém e, assim mesmo, cada vez mais reduzidos. São apenas dois horários, para um público imensamente maior do que os assentos ofertados. Agora, saindo de Porto Velho, o passageiro terá que ir até Brasília e, de lá, tomará outro voo para chegar a Manaus. São cerca de três horas e 40 minutos até a Capital Federal. De lá até a Capital do Amazonas, mais três horas voando. Quase sete horas no ar. Computando-se o período de espera no aeroporto Internacional Juscelino Kubistchek, o tempo total despendido seria entre oito a dez horas no total. O tempo que o rondoniense perderá é semelhante ao que ele gastaria se saísse daqui, fosse até Brasília e de lá para Miami, nos Estados Unidos. Já em relação ao custo, uma passagem pela Latam de Brasília e Miami pode ser comprada, hoje, por cerca de 2.715 reais, ou seja, praticamente a metade do que o rondoniense pagará para chegar à capital vizinha, que, nos voos diretos, pela nova rota que terá que utilizar. O voo direto, hoje, demora em média apenas 80 minutos, em média.

CASSAÇÃO DE VEREADOR EM ARIQUEMES: PREFEITA DIZ QUE PASSOU DOIS ANOS E MEIO SENDO OFENDIDA E DECIDIU REAGIR

Ferve em Ariquemes o assunto da cassação do vereador Rafael Bento Pereira, o Rafael Fera. Por dez votos a um (o dele mesmo) e uma abstenção, Fera perdeu seu mandato e os direitos políticos durante toda a atual legislatura e mais oito anos à frente. Ele recorreu à Justiça, mas caso a decisão dos seus colegas seja mantida, ele deixa pelo caminho uma promissora carreira política, que teve, por exemplo, cerca de 25 mil votos em sua tentativa de se eleger deputado federal, no final do ano passado. A prefeita Carla Redano, que tem recebido mensagens agressivas por ter encaminhado a denúncia que culminou com a perda de mandato do vereador, foi às redes sociais para desabafar. Visivelmente emocionada, Carla afirmou que passou dois anos e meio de seu mandato sendo ofendida, chamada de corrupta e ouvindo ofensas injustas tanto contra ela quanto contra sua família. Cansada de ser sofrer ataques (“sem uma só prova”, conforme destacou) a Prefeita se defendeu pelos caminhos legais. Lamentou que a crise tivesse o final que teve, mas alegou que não podia mais suportar tantas agressões sem reagir. Basicamente, o que foi alegado para a cassação de Fera é que ele extrapolou suas funções de edil. O assunto ainda vai longe.

EXPORTAÇÃO DE CARNE E DE TAMBAQUI NA PAUTA DE MARCOS ROCHA EM ENCONTROS DE NEGÓCIOS NA COREIA DO SUL

Em Seul, na Coreia do Sul, o governador Marcos Rocha informa, pelas redes sociais, que já começaram as tratativas para que novos mercados, agora na Ásia, possam começar a conhecer nosso tambaqui e a importar a carne verde, que Rondônia produz e que já chega a vários países mundo afora. Rocha comentou que participou, por exemplo, de reunião com empresários locais e com representantes do Ministério da Agricultura, uma comitiva em que ele participa como convidado especial. No encontro, estiveram também Antônio Camardelli, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC); Claúdia Costa, das Relações Internacionais da entidade e o embaixador Alex Giacomelli, diretor do departamento de promoção comercial. O encontro com o grupo de dirigentes da maior entidade de exportação de carne do país representou as primeiras tratativas para que se tenha o apoio da ABIEC, no sentido de que Rondônia e seus produtos ingressem, também, neste novo e incrível mercado que se abre para nosso agronegócio. Rocha também esteve presente numa reunião entre o ministro da Agricultura brasileiro, Carlos Fávaro e o ministro da Agricultura e Assuntos Rurais do governo coreano, Chung Hwang-Keun, durante a série de encontros em Seul. Chung foi convidado a visitar Rondônia e ouviu atentamente a explanação de Rocha sobre nosso agronegócio e a expansão da produção de peixe. Várias outras reuniões de negócios estão programadas. O governador retorna ao Estado no final do mês.

AS QUEIMADAS CRIMINOSAS VOLTARAM, TANTO NA CAPITAL COMO EM PRATICAMENTE TODAS AS REGIÕES DE RONDÔNIA

Não adiantam as campanhas. Não adiantam os apelos. Não adiantam os pedidos desesperados de pais que não conseguem proteger seus filhos de doenças respiratórias e nem os problemas com os idosos, os grupos que mais sofrem. As queimadas voltaram. E voltaram com tudo. Na Capital, o último domingo foi de fogo e fumaça, exatamente num dos pontos onde a população da cidade vai caminhar e respirar: o Espaço Alternativo. A queimada ali chegou a grande parte da cidade, principalmente na área urbana. Mas não foi só isso. O deputado federal Fernando Máximo, que percorria a BR 364, entre Ouro Preto e Jaru, na madrugada, registrou em vídeo o absurdo das queimadas, que inclusive colocavam em risco os motoristas que trafegavam naquele trecho. Em várias outras regiões no entorno de Porto Velho e em dezenas de cidades rondonienses, as queimadas continuam sendo um inferno (com o perdão do trocadilho) para a imensa maioria dos moradores. A fiscalização está mais intensa, os protestos maiores, mas os irresponsáveis continuam colocando fogo em suas propriedades e áreas adjacentes, sem dó nem piedade. Só mesmo medidas drásticas, como multas pesadas e até prisão, podem parar este absurdo que prejudica a imensa maioria da nossa população.

DINOSSAUROS INVADEM O YOUTUBE, COM TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA DIÁRIO DA RÁDIO PARECIS FM

São 13 anos no ar no rádio. São 11 anos na TV. O programa de maior audiência da mídia rondoniense agora entra em nova fase, invadindo também o vídeo via internet. Com os Dinossauros Beni Andrade, Everton Leoni, professor Jorge Peixoto e Sérgio Pires, o Papo de Redação iniciou, nesta semana, a transmissão do rádio, agora com câmeras, para o Youtube. O programa, que alterna momentos de bate boca e tensão com bom humor e gargalhadas, tanto dos participantes quanto dos ouvintes (agora também telespectadores) criou uma nova forma de fazer rádio e TV no Estado. Criado em 2011, a partir de uma iniciativa do jornalista, apresentador e empresário Everton Leoni, comandante do Grupo SIC, o programa tinha, na sua composição inicial o talento e o vozeirão inesquecíveis de Sérgio Mello, que infelizmente faleceu prematuramente. Depois, chegou o apresentador Domingues Júnior, que hoje está no Paraná. Por fim, ingressou nos Dinos o professor Jorge Peixoto, personagem marcante e que caiu no gosto do público. A partir de agora, então, além do programa dos sábados na SIC TV/Record, do meio dia às duas da tarde, os Dinossauros mais queridos de Rondônia também estarão no Youtube, todos os dias, de segunda a sexta, também das 12 às 14. Para acessar, basta entrar no Youtube e digitar parecisfm.

CRISPIN ACERTA COM GOVERNO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA ACESSO AO EMPREGO EM VÁRIOS MUNICÍPIOS

Apoiador de primeira hora de programas sociais que apoiem à criação de mais e mais postos em trabalho, o deputado estadual Ismael Crispin se reuniu com o vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Gonçalves, para tratar do Programa estadual de Geração de Emprego, para discutir e definir como será implantado o sistema para cursos profissionalizantes em diversos municípios do Estado. A intenção é implantar a iniciativa em vários municípios do Estado, como Alvorada do Oeste, Costa Marques, Nova Brasilândia, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Seringueiras. No encontro com Gonçalves, o parlamentar aproveitou para agradecer ao governador Marcos Rocha, “pelo apoio que o atual governo tem dado aos municípios rondonienses!” e sublinhou que todas as iniciativas que ajudam a ampliar o volume de emprego e qualificar os rondonienses, “representam grandes passos para o fortalecimento das comunidades. Abrir concretamente a perspectiva de oportunidades de trabalho, representa uma melhoria acentuada na qualidade de vida da nossa população”. Durante a conversa, o secretário e vice-governador elogiou a iniciativa de Ismael Crispin em buscar apoios do Governo para levar benefícios para toda a região que ele representa na Assembleia Legislativa e elogiou seus mandatos.

