Aconteceu no último sábado, 22, a escolha da “Rainha do II Agro Rodeio”, no Balneário Solumar, em Cerejeiras.

O evento contou com a participação de 12 candidatas que disputaram o título, porém somente quatro foram premiadas, sendo: Rainha, Princesa, Madrinha e Garota Peão.

As atrações principais foram Meire Cabianchi que agitou a festa com muito forró, e logo após o cantor sertanejo João Pedro Murari.

A cavalgada será realizada no dia 5 de agosto, com saída no Campo do Edson a partir das 14h. Restam apenas poucas unidades de cartelas no 1º lote e os pontos de vendas são: RS Botas, Posto Bem e Restaurante Malagueta.

>>>Confira as vencedoras do concurso: