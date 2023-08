O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), recebeu na tarde desta segunda-feira (7) o novo Procurador-Geral do Estado, Thiago Denger Queiroz, na Presidência da Casa de Leis.

O encontro serviu para prestar apoio e dar as boas-vindas ao profissional que passa a ocupar uma posição estratégica e fundamental dentro da Administração Pública.

Além do presidente da Alero, o novo procurador-geral foi recepcionado pelos deputados estaduais Affonso Cândido (PL), Alex Redano (Republicanos), Cássio Gois (PSD), Cirone Deiró (União Brasil), Dra. Taíssa (PSC), Ezequiel Neiva (União Brasil), Ismael Crispin (PSB) e Jean Oliveira (MDB), os quais destacaram a trajetória profissional exemplar do novo Procurador-Geral do Estado e que irá reforçar seu papel como guardião dos interesses do Estado e da sociedade, atuando em defesa do interesse público.

Thiago Denger Queiroz fez questão de destacar o trabalho da Casa de Leis em favor da população rondoniense. “É importante ter essa harmonia com os demais poderes para alcançar as metas determinadas durante a gestão com base nos princípios constitucionais e éticos”, afirmou.

Para Marcelo Cruz, é essencial este contato para a criação de elos em defesa dos interesses do Estado e no cumprimento das leis e princípios que regem a sociedade. “Agradecemos à vinda do novo procurador-geral que tem em seu histórico um trabalho exemplar como técnico. É importante se ressaltar que o novo procurador-geral conta com o apoio da nossa Casa de Leis assim como de todos os deputados e que, a partir de agora, estaremos na torcida para que ele possa desempenhar suas funções em conformidade com as leis e em benefício da nossa população”, frisou Marcelo Cruz.

