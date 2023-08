Faltando cerca de 20 dias para a escolha oficial da Rainha da Exponorte, a organização realizou na manhã de sábado, 05, uma grande carreata para apresentar ao público as candidatas ao título.

Todas as 19 candidatas participaram do passeio, e durante o percurso as candidatas demonstraram desenvoltura, elegância e talento.

Algumas candidatas tocaram berrante, recitaram versos, cantaram e outras dançaram provando que além e beleza e simpatia cada uma tem desenvoltura, conquistando ainda mais o público vilhenense que apreciaram de frente de suas empresas e residências a apresentação organizada pela Exponorte.

Centenas de pessoas em carros e motos percorreram as principais ruas e avenidas da cidade. A carreata encerrou no parque de exposições, onde um dos patrocinadores ofereceu cotelão a quem participou do evento.

>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>