A Polícia Militar (PM) prendeu três funcionários de um frigorífico, instalado na cidade de Chupinguaia, por tráfico de drogas.

As prisões ocorreram após denúncia anônima de comércio ilegal de entorpecente no interior do alojamento da empresa.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM foi informada que na sexta-feira, 04, após receberem o pagamento os suspeitos teriam ido para Rolim de Moura, com o transporte oferecido pela empresa, e que retornariam no domingo, 06, trazendo uma quantia considerável de maconha.

Uma operação com guarnições de várias localidades – Guaporé, Novo Plano e Boa Esperança – foi montada pelos militares que abordaram o ônibus no distrito do Guaporé, que fica as margens da BR-364 por volta das 20h.

Ao verificar o interior do veículo, os policias sentiram o forte odor de maconha e foi solicitado que os trabalhadores fossem para fora com suas mochilas, para que fosse realizada revista.

Já no desembarque um homem identificado pelas iniciais C.E., teria confessado que estaria com uma quantia de droga. Ao se levantar, foi possível ver que havia 131 gramas de entorpecente escondido de baixo das pernas do suspeito, que teria confirmado a compra em Rolim de Moura.

Um segundo suspeito identificado pelas iniciais J.F.S., também confessou que estava transportando 496 gramas de maconha em uma bolsa. Outro homem de inicias A.M.S., também revelou que estava com 100 gramas de maconha escondida em uma pochete.

Além do entorpecente foram apreendidos cerca de R$ 210,00 em espécie pertencente aos dois últimos suspeitos. Os três homens receberam voz de prisão e foram conduzidos para Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

Apesar da quantia considerável de entorpecente apreendidos com os três, eles não foram flagranteados pelo delegado de plantão.