A sétima edição da Agroartes reuniu mais de 40 agroindústrias e artesãos dos municípios de Vilhena, Colorado e Cerejeiras.

O evento aconteceu no Campo Municipal Eugênio Serrath, localizado no município de Pimenteiras, e contou com o apoio da Prefeitura de Vilhena.

No evento, participaram agroindústrias e artesãos dos municípios de Vilhena, Cerejeiras e Colorado do Oeste, além de outros participantes do Cone Sul, apresentando produtos como iogurte, queijo, mel, café, salame e doces artesanais.

Os expositores de artesanato mostraram bolsas, carteiras, laços, cutelaria, quadros decorativos, panos de prato, acessórios para cabelo, brinquedos em madeira, crochê, esculturas, pintura em tecido, velas aromáticas e outros itens.

Dirceu Hoffmann, secretário da Semtic, destacou que a Prefeitura auxiliou na organização, logística e montagem dos estandes dos participantes. O secretário de Agricultura, Paulino Coelho, ressaltou que a feira representa uma oportunidade de benefício para diversas famílias. “Esse projeto, que alcança sucesso em toda a região do Cone Sul, é resultado de um trabalho que proporciona vantagens para a agricultura familiar, gerando renda para os participantes”.