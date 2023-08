A família de João Guassu, de 74 anos, está em busca de informações do paradeiro do idoso que desapareceu na manhã desta segunda-feira, 07, ao sair de casa no bairro Moisés de Freitas.

Conforme familiares do aposentado, ele teria saído de casa por volta das 06h30 da manhã para ir até um mercado próximo, comprar leite, e depois não foi mais visto.

A preocupação dos familiares, que estão mobilizados nas redes sociais em busca de informações, requer ainda mais atenção, em virtude do estado de saúde do idoso que é cardíaco.

Um boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento chegou a ser confeccionado por familiares. Informações do paradeiro do idoso podem ser repassadas pelo telefone (69) 99372-7070 ou comunicar a Polícia Militar através do 190.