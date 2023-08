O presidente da Câmara de Cacoal, Magnison Mota (PSC), cumpre agenda em Porto Velho, acompanhado dos também vereadores Toninho de Jesus (Podemos) e Ezequiel Câmara, o popular Minduin (PP).

O grupo solicitou o uso do veículo oficial Ford Ranger, de placa SLI-8D89, e diárias para atividades parlamentares entre os dias 15 a 18 de agosto (de terça-feira a sexta-feira, respectivamente) na capital rondoniense.

O caso é que vídeo e fotos comprometendo o grupo foram divulgados nas redes sociais no município de Cacoal.

Conforme as acusações, por volta das 23h desta quarta-feira, 16, os parlamentares foi – com o carro oficial – até um bar situado na avenida Pinheiro Machado, subesquina com Elias Goraieb, na capital, e teriam feito uso de bebidas alcoólicas.

Ainda, conforme a denúncia espalhada em grupos de WhatsApp, Magnison teria ido a Porto Velho dirigindo o veículo e sem motorista da Casa de Leis para “curtir e gastar o dinheiro do povo”.

Decisões de tribunais garantem que “a conduta do agente público, que se utiliza de veículo pertencente ao ente público para atender interesse particular, sem qualquer atenção ao interesse público, constitui falta funcional grave e improbidade administrativa, sujeitando ao ressarcimento e apenamento previsto na legislação específica”.

MAGNISON DESMENTE

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, Magnison rebateu as acusações e garante que apenas estavam jantando no local. Sem citar nomes, ele disse que irá formalizar procedimento por quebra de decoro contra um vereador que gravou imagens e publicou as acusações nas redes sociais.

“Tem nada a ver. O vereador passou por lá. É um lugar onde a maioria dos vereadores se encontram para jantar. No local, estávamos jantando com os vereadores Toninho e Minduim e uma servidora. Não estava dirigindo. Vou abrir quebra de decoro contra esse vereador que filmou e e publicou em grupos de WhatsApp por estar me acusando, porque quem estava dirigindo era o vereador Minduim. Esse vereador fica fazendo muito fake News. Esse vereador também esteve no local, mas, dizendo estar cansado preferiu ir ao hotel. Ninguém estava bebendo”, desabafou o parlamentar.