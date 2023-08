O vereador Lauro Garçom do Semáforo (PSD), do município de Cacoal, que ficou dois meses preso na cadeia pública em Porto Velho, foi inocentado da acusação de estupro de vulnerável.

A informação é do vereador e advogado Paulo Henrique, que divulgou a decisão judicial, do Juiz de Direito Matheus Brito Diniz, através das redes sociais no início da tarde desta quinta-feira, 17. O Ministério Público requereu a improcedência da ação por insuficiência de provas.

“Não defendemos um estuprador, e sim um inocente. Não tínhamos dúvida da inocência dele”, disse o causídico ao Extra de Rondônia, que atuou na ação em conjunto com Alia Pio da Silva.

Paulo Henrique convocou coletiva com a imprensa local a ser realizada às 9h desta sexta-feira, 18, na Câmara de Vereadores, onde Lauro Garçom e sua assessoria jurídica explicarão detalhes da decisão judicial.

Paulo Henrique disse ainda que “espero que o presidente da Câmara, que representa o Poder Legislativo, se retrate. Na última sessão, ele disse que eu, que também sou advogado, defendia um estuprador. E hoje, está mais do que confirmado que o MP, quanto o Poder Judiciário, viram que Lauro era inocente e sentença foi clara: a absolvição. E essa é a resposta à população. Como advogados, fizemos a defesa técnica e o juiz entendeu pela absolvição. Eu defendi um inocente, tanto do aspecto do judiciário com a situação política em Cacoal, já que os vereadores, da base aliada do prefeito Fúria, queriam, no tapetão, cassar o mandato do Lauro sem que houvesse uma sentença o trânsito em julgado”.

PRISÃO

Lauro Garçom do Semáforo foi preso em 2 de maio num presídio em Porto Velho e soltou em 13 de julho passado.

Garçom foi preso sob acusação de estupro de vulnerável (leia mais AQUI). A defesa sempre acreditou na inocência do parlamentar (Leia mais AQUI).

>>>>>LEIA, ABAIXO, A DECISÃO: