CASA DA SOPA – INSTITUTO SEMENTES DE LUZ no TROFÉU CACAU DE OURO 2023 A presidente Elenara Ues Cury e a vice-presidente Ingrid Letícia receberão em nome do INSTITUTO SEMENTES DE LUZ – CASA DA SOPA, instituição filantrópica de assistência social sem fins lucrativos, homenagem no tradicional troféu CACAU DE OURO. A homenagem com certeza trará mais visibilidade a instituição que está em atividades em Cacoal/RO, desde 1994, e atende á população em situação de vulnerabilidade social, se estendendo hoje a todo o município a ao distrito do Riozinho. O evento que terá realização em 07 de outubro no TOLDU’S Buffet e Eventos, com decoração do expert Marcio Ermenegildo, estrutura da empresa AGITORO Som e Iluminação e TRANSMISSÃO AO VIVO da MIDAS Entretenimento pelo Youtube canal Marisa Linhares e Instagram Marisa Linhares Jornalista. A foto foi tirada na loja DIMARE Móveis Planejados durante gravação do PODCAST Jornalista Marisa Linhares, que estará no YOUTUBE canal Marisa Linhares, às 19hs, no próximo DIA 24.

SICOOB FRONTEIRAS (RO/MT/MS) no TROFÉU CACAU DE OURO 2023 A SICOOB FRONTEIRAS, renomada cooperativa de crédito em Cacoal/RO, com agências, escritórios e pontos de atendimento, presente em 22 municípios, espalhados pelos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul receberá homenagem no tradicional troféu CACAU DE OURO em 07 de outubro no TOLDU’S Buffet e Eventos, com decoração do expert Marcio Ermenegildo, estrutura da empresa AGITORO Som e Iluminação e TRANSMISSÃO AO VIVO da MIDAS Entretenimento pelo Youtube canal Marisa Linhares e Instagram Marisa Linhares Jornalista. A cooperativa financeira já é uma referência em Cacoal (RO), Ministro Andreazza (RO), Cerejeiras (RO), Colorado do Oeste (RO), Pontes e Lacerda (MT), Barra do Bugres (MT), Mirassol D’Oeste (MT), São José dos Quatro Marcos (MT), Nova Olímpia (MT), Arenápolis (MT), São Gabriel D’Oeste (MS), Rio Verde de Mato Grosso (MS), Camapuã (MS), Ribas do Rio Pardo (MS), Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), Coxim (MS), Tangará da Serra (MT), Denise (MT), Nova Lacerda (MT), Fátima Do Sul (MS), Água Clara (MS) e Nova Alvorada (MS). Na foto estou com um dos fundadores, o advogado VORNEI BERNARDES DA COSTA.

ASSDACO FAZ DOAÇÃO AO HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL Pacientes que eram encaminhados para atendimento em Porto Velho, agora serão atendidos em Cacoal/RO no setor de UROLOGIA do HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL, graças a doação voluntária da Associação Assistencial á Saúde São Daniel Comboni – ASSDACO, do equipamento ressectoscópio, instrumento cirúrgico usado para remover tecido da próstata, bexiga ou uretra, que possibilita a cirurgia sem cortes, o que reduz o trauma cirúrgico, diminui o tempo de recuperação e oferece opções de tratamento minimamente invasivas para o paciente. No HRC o aparelho será usado em cirurgias transuretral, feitas por dentro. O médico urologista Pedro Souza destaca que os pacientes eram encaminhados para a capital do estado para o tratamento via SUS, por falta do equipamento, o que além de sobrecarregar a demanda em Porto Velho, também implicava em um aumento de risco de progressão da doença a depender do tempo de espera para o procedimento. E explicou ainda, que o câncer de bexiga é o segundo mais frequente do trato genitourinário, e em idoso é a quarta causa de óbito decorrente de câncer. O instrumento cirúrgico possibilitará tratar a maioria dos pacientes que apresentam lesões ainda superficiais, que podem ser tratadas e curadas com a raspagem da bexiga. Para a presidente Vera Bianchini da ASSDACO, a doação foi feita pois a associação não poderia ficar de braços cruzados frente às dificuldades enfrentadas por tantos pacientes que dependem do serviço público de saúde. Na foto Silvia Gomes, o diretor adjunto Jonathan Josias Cosmo de Souza do HRC de Cacoal, presidente Vera Bianchini da ASSDACO, Elaine de Freitas da UNACON/HRC de Cacoal e médico urologista Pedro Souza do HRC de Cacoal.

FAMÍLIA BEM MAIOR O diretor administrativo TIAGO ZANDONÁ da renomada cooperativa de crédito SICOOB FRONTEIRAS – RO/MT/MS – prioriza sempre sua linda família em seus momentos de lazer. Na foto a esposa Kelly Chrystina Baratto e os lindos e inteligentes filhos Bernardo de cinco anos e a caçulinha Maria Luiza.

CASA & DECORAÇÃO Em Cacoal, registrei momento de visita de Ivone Foli com a netinha Mariana Foli Crivelaro à moderna loja da família, a CASA & DECORAÇÃO a maior loja de móveis e decoração de Rondônia. E claro, que foi recebida pelo esposo Otávio Foli, sócio proprietário do tradicional empreendimento, que tem showrooms belíssimos.

AMIZADE DE LONGAS DATAS Na última quinta-feira, dia dez, estive no badalado e prestigiado CACOAL SELVA PARK HOTEL, onde almocei e passei horas agradáveis mostrando para meu sobrinho GABRIEL RESENDE LINHARES e sua namorada a americana STEPHANIE FERNANDES, residentes na Flórida/EUA, todo parque aquático – ACQUA PARK – restaurantes, lanchonetes, lagos com pedalinhos e peixes como os pirarucus, piscinas de água corrente, bica d’água, roda d’água, piscina na área do hotel, e as várias dependências para hospedagem, além de trilhas, a peraltice dos macaquinhos que lá residem livremente. E claro, que tivemos a recepção do atencioso e querido casal NÉRIO e VERA BIANCHINI proprietário do maravilho lugar. Nério e Vera são presenças confirmadas no tradicional troféu CACAU DE OURO 2023 onde receberão a homenagem pelo seu renomado empreendimento. O evento terá realização em 07 de outubro no TOLDU’S Buffet e Eventos, com decoração do expert Marcio Ermenegildo, estrutura da empresa AGITORO Som e Iluminação e TRANSMISSÃO AO VIVO da MIDAS Entretenimento pelo Youtube canal Marisa Linhares e Instagram Marisa Linhares Jornalista.

ENCONTRO AGRADÁVEL Durante minha ida ao CACOAL SELVA PARK HOTEL na última quinta-feira, dia dez, encontrei a querida amiga Maria Barcelos conhecida como MARIA DOS INDIOS, pioneira na Capital do Café. Maria acompanhava a família refugiada do Afeganistão, a qual presta todo apoio juntamente com os proprietários do Cacoal Selva Park Hotel e inúmeros outros empresários que não mediram esforços para acolher a família. Na foto estou com Maria dos Índios e o casal Mohammad Rafi Rabani e Zohra Ali Rabani com o filho caçula Mohammad Tariq Tabani, brasileirinho que nasceu aqui no Brasil na chegada dos pais refugiados, com o primogênito Mohammad Ishaq Rabani de quatro aninhos.

DIA DOS PAIS ESPECIAL O empresário JOCIMAR SEPP da DISTRIBUIDORA FRIOS CACOAL em Cacoal/RO, adora uma pescaria no Rio Guaporé, na divisa do Brasil com a Bolívia, com os filhos Eduardo Sepp seu braço direito nas empresas, e seu caçulinha Rômulo. O empresário e pecuarista é presença confirmada com seu filho Eduardo Sepp no tradicional troféu CACAU DE OURO 2023, onde receberão a homenagem pelo seu renomado empreendimento. O evento terá realização em 07 de outubro no TOLDU’S Buffet e Eventos, com decoração do expert Marcio Ermenegildo, estrutura da empresa AGITORO Som e Iluminação e TRANSMISSÃO AO VIVO da MIDAS Entretenimento pelo Youtube canal Marisa Linhares e Instagram Marisa Linhares Jornalista.