Os 84 quilômetros de asfaltamento que representam a primeira etapa da pavimentação da RO-370, mais conhecida como Rodovia do Boi, serão concluídos em 2023.

O deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) recebeu a boa notícia das empresas que executam as obras contratadas pelo Governo de Rondônia.

Na última semana, acompanhado do engenheiro Diego Delani, do DER, o parlamentar inspecionou os trabalhos na Rodovia do Boi, percorrendo os mais de 80 quilômetros do projeto.

Para o deputado Ezequiel Neiva, a pavimentação da Rodovia do Boi está entre os principais projetos do Governo Marcos Rocha. O parlamentar explica que são quase R$ 200 milhões de investimento do Estado para asfaltar rodovia responsável pelo escoamento de grande parte da produção agropecuária no Sul de Rondônia.

“São mais de 400 trabalhadores à frente de um gigantesco canteiro de obras com aproximadamente 350 máquinas e equipamentos. Por dia, todo esse maquinário consome cerca 22 mil litros de combustível, ou seja, algo em torno de R$ 120 mil em gastos diariamente apenas em combustível”, comenta o deputado.

Ezequiel Neiva detalhou, ainda, que essa é apenas a primeira etapa do asfaltamento da Rodovia do Boi. Disse que Governo contratou 84 km dos cerca de 160 km totais da estrada.

“As empresas que trabalham nesses 84 km garantiram a conclusão do projeto até dezembro deste ano. Esse trecho tem início em Corumbiara até o local conhecido como Trevo da Pedra. O governador Marcos Rocha já sinalizou que prosseguirá com a pavimentação até o município de Parecis, na Zona da Mata”, pontuou.

Parlamentar destaca que tem uma atenção especial pelas obras de asfaltamento da Rodovia do Boi. Neiva lembra que em 2017 era diretor-geral do DER quando autorizou realização do projeto executivo da Rodovia do Boi, definindo o traçado e todas as especificações técnicas da obra. “O governador Marcos Rocha viabilizou o recurso e contratou as empresas para realizar as obras”, enfatizou Neiva.