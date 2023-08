A associação “Grêmio Ayresbool” está disponibilizando vagas 100% gratuitas para atletas no gênero masculino e feminino, de 05 a 17 anos, para o período vespertino, para aulas de futebol em Vilhena.

O projeto, que é referência no estado, é direcionado a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social de diversas comunidades, inclusive os indígenas.

De acordo com o professor e coordenador do projeto, Manoel Ayres, os jovens serão acompanhados por professores especializados, que darão todo o suporte técnico e físico para os alunos.

Entre os objetivos do projeto estão: contribuir para a formação de crianças e adolescentes, contemplando tanto os aspectos físicos, técnicos e táticos relativos à prática do futebol, quanto os aspectos culturais e sociais.

Ayres informou que o projeto irá oferecer, de forma gratuita, kit de materiais esportivos aos alunos beneficiados. Além disso, oferecerá toda estrutura para os treinamentos.

As atividades serão desenvolvidas no período vespertino, das 15h30h às 17h30, no campo de futebol do Clube dos Estados, localizado R. 1005, 1125 — Setor Chacareiro 10.

Mais informações serão obtidas através do telefone (069) 9-9393-9572.

