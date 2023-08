Nesta quinta-feira, 24, durante a 4ª Agroshow realizada em Machadinho do Oeste, o Deputado Estadual Cássio Gois (PSD) emergiu como um fervoroso defensor dos feitos da região, destacando conquistas notáveis e impulsionando reconhecimentos significativos.

Em uma ação que reflete seu compromisso com o reconhecimento dos talentos locais, o parlamentar solicitou à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa o Voto de Louvor à direção, produção e elenco do curta-metragem rondoniense “Ela Mora Logo Ali”.

Este filme arrebatador recebeu três cobiçados Kikitos (o símbolo e prêmio máximo concedido no Festival de Gramado) de ouro no recente Festival de Gramado, ocorrido em 18 de agosto de 2023. O prêmio é um testemunho do esplendor artístico do estado e sua contribuição à cultura rondoniense.

Além dessa honrosa iniciativa, Cássio Gois também ressaltou a relevância da empresa Ciclo Cairu ao solicitar a entrega de um decreto legislativo conferindo-lhes o Título Honorífico de Honra ao Mérito. Fundada em 1985 na cidade de Pimenta Bueno, a Ciclo Cairu tem sido uma força motriz na geração de empregos, renda e crescimento econômico. O reconhecimento é uma celebração da dedicação incessante da empresa ao desenvolvimento regional.

O comprometimento do Deputado Gois com o progresso sustentável ficou claro com a aprovação de um marco legislativo crucial. O Projeto de Lei que cria a “Política Pública de Incentivo nos Municípios Sedes das Usinas Hidroelétricas e Alagados” delineia um futuro ambicioso para a produção agrícola, piscicultura e preservação ambiental. Esta iniciativa tem como meta não apenas promover o crescimento, mas também assegurar a preservação do ecossistema, um passo ousado em direção a um desenvolvimento equilibrado.

Ao compartilhar sua visão sobre a 4ª Agroshow e sua importância, o Deputado Cássio Gois afirmou: “esta feira transcende a mera exposição de produtos agrícolas; é um retrato vivo do nosso dinamismo econômico e cultural. A Assembleia Legislativa de Rondônia está firmemente comprometida em dar voz a essas iniciativas transformadoras. Nosso envolvimento nesta feira reflete nosso compromisso contínuo em promover o progresso sustentável e a melhoria da qualidade de vida de todos os rondonienses.”

A participação ativa do Deputado Cássio Gois na 4ª Agroshow demonstra seu empenho em impulsionar Rondônia para novos horizontes de desenvolvimento, reconhecendo aqueles que contribuem para a cultura e economia do estado. Com suas ações enérgicas e iniciativas visionárias, o parlamentar destaca-se como um defensor incansável da prosperidade rondoniense.