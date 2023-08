Neste sábado, 26, Rondônia se prepara para sediar o grandioso torneio de “Futebol Society”, no Clube Embrateljá em Vilhena.

Com 544 jogos programados ao longo da competição, a iniciativa promete agitar as cidades e distritos participantes, reunindo equipes masculinas e femininas de 20 municípios e 3 distritos. Um evento esportivo de proporções notáveis que foi tornado realidade graças ao apoio da deputada Rosangela Donadon, do partido União Brasil.

O comprometimento da deputada com o esporte fica evidente com o investimento de cerca de R$ 1 milhão e meio destinado para impulsionar essa iniciativa. Esse montante irá contribuir para diversos aspectos do torneio, incluindo a disponibilização de uniformes para os atletas, bombas para inflar as bolas e um total impressionante de 1.632 bolas oficiais, garantindo a fluidez dos jogos e o entusiasmo dos competidores.

A magnitude do evento é notável não apenas em números, mas também em sua capacidade de atrair espectadores e criar uma atmosfera de celebração. Com cerca de 10.900 atletas divididos em 544 equipes, a expectativa é que aproximadamente 60 mil pessoas compareçam para assistir aos jogos nos diversos municípios envolvidos. Essa congregação de entusiastas do esporte promete gerar uma energia e emoção indescritível em cada partida disputada.

O torneio que está sendo coordenado pelo desportista Natalzinho Jacob, terá início neste sábado, 26, e domingo, 27, na cidade de Vilhena, no Clube Embratel, a partir das 13h. A Federação Rondoniense de Soccer Society e a Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) estão oferecendo apoio essencial para a realização desse evento esportivo de larga escala.

“Agradeço a deputada Rosangela Donadon pelo apoio, essa competição que vai promover o intercâmbio esportivo e auxiliar as equipes com material esportivo, jogos de camisas e bolas. Essa é uma das maiores competições esportivas de Rondônia. Agradeço também o Diógenes Santini proprietário do Clube Recreativo Esportivo Park Embratel que é um grande parceiro”, disse Natalzinho Jacob.

Esta não é a primeira vez que a deputada Rosangela Donadon se destaca ao promover o esporte em Rondônia. Em 2021, ela direcionou uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para a Copa Regional de Futebol 7 Society, reunindo equipes de diversos municípios. No ano seguinte, em 2022, um investimento de R$ 500 mil foi destinado ao Torneio Regional Society, que contou com a participação de 241 equipes de várias localidades.

A deputada Rosangela Donadon reafirma, através dessa significativa ação, seu compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento da população de Rondônia. Seu apoio ao esporte não apenas fortalece a integração entre os cidadãos, mas também promove a saúde e o bem-estar da comunidade.

Rondônia segue avançando na promoção do esporte graças a iniciativas como essa, e a dedicação incansável da deputada Rosangela Donadon merece aplausos por seu papel vital na criação de um ambiente esportivo vibrante e saudável em todo o estado.

“Investir em esporte é investir em saúde e bem-estar para a população. Espero que a população possa ir ao torneio de futebol Society que será um momento agradável para toda a família participar”, convidou a deputada.