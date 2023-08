Um motorista, ainda não identificado, morreu na tarde desta sexta-feira, 25, após o veículo que estava se chocar frontalmente com um caminhão, no km 430, da BR-364, entre os municípios de Jaru e Ariquemes. O do corpo da vítima ficou carbonizados.

No local onde o fato ocorreu tem uma lombada, um terceiro veículo de cor azul e que estava a frente de um dos veículos envolvidos no acidente, teria reduzido a velocidade para passa pelo redutor.

A pista estava molhada, devido a uma chuva que caiu minutos antes do acidente e o motorista do caminhão que vinha atrás, não conseguiu parar o veículo. Para evitar o choque, teria entrada na mão contrária, contudo, acabou batendo frontalmente um caminhão baú.

Imagens do sistema de segurança de um sítio, localizado as margens da rodovia federal, flagraram o momento do choque entre os dois caminhões. O estrondo do choque impressiona, rapidamente dos dois veículos começam a pegar fogo.

Testemunhas conseguiram tirar o motorista, que provocou o acidente, a tempo e com vida. Mas a outra vítima, do caminhão baú, ficou preso ao volante e mesmo gritando por socorro morreu queimado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para fazer o controle do transito. Após quatro horas de interdição, o tráfego de veículos foi liberado por volta das 20h00.