O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) demonstrou na tarde desta terça-feira (29) sua preocupação com o acesso à usina de calcário em Pimenta Bueno para que os caminhões não encontrem dificuldades para ampliar a distribuição do produto no estado de Rondônia.

O pronunciamento foi feito no Plenário “Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos” na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

Cirone Deiró revelou que existem muitas áreas abertas no Estado, mas que estão comprometidas sem uma correção de solo. “A usina do calcário em Pimenta Bueno poderia suprir a demanda, mas foi feita a licitação dessa obra da Estrada do Calcário, ligando Espigão do Oeste, a empresa iniciou essa obra, fez o estaqueamento e pouco tempo depois abandonou a obra”, frisou.

De acordo com Cirone Deiró, é necessária uma ação urgente para que a obra seja retomada pelo Governo de Rondônia. “Quero pedir que seja feita essa planilha, seja licitado o mais bem possível porque o período de seca e estiagem está passando. Quero pedir ao diretor Eder (André Fernandes Dias, do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER) que dê celeridade e faça uma nova planilha para que possamos ter um asfalto feito na estrada do calcário”, acrescentou.

Cirone Deiró cobrou a imediata conservação, cascalhamento, patrolamento e a retirada de alguns morros da estrada que interliga a BR 364 a usina do Calcário da comunidade do setor Dimba. “No governo, do então governador Confúcio Moura, foi feita uma ponte sobre o rio Barão do Melgaço para que as pessoas não precisassem passar por Pimenta Bueno. Os caminhões economizam pelo menos 150 km se retirarmos o morro ou ao menos rebaixarmos e dar a manutenção daquela estrada”, afirmou.

Para Cirone Deiró, também é essencial a manutenção da estrada que dá acesso do Cone Sul a região da Usina de Calcário. “Na 108, onde passa na Eletrogoes, precisamos que seja feito o cascalhamento e o patrolamento dando condições desses caminhões que vem de Vilhena e do Cone Sul para que eles não precisem passar por Pimenta Bueno e Espigão e cortem o caminho”, disse.

Ao final, Cirone Deiró lembrou necessário melhorar as condições da usina de calcário em Pimenta Bueno. “Foi feito através do gabinete do deputado Lucas Torres (PP), a solicitação de todos os investimentos feitos desde 2019, os aportes, os contratos de terceirização para fazermos uma análise para podermos ampliar a produção de calcário em nosso estado. Esse requerimento estará saindo da Assembleia para podermos nos debruçar e observar no que podemos contribuir para melhorar e auxiliar o Governo para que esta usina possa ajudar mais a nossa produção agrícola”, encerrou.