A última semana foi marcada pela realização de três feiras agropecuárias em diferentes.

Pontos do estado. As exposições reforçaram o protagonismo do setor produtivo na

economia de Rondônia.

“Esses eventos trazem investimentos, tecnologia e conhecimento de ponta ao campo. Além

disso, podemos destacar os incentivos aos produtores rurais na aquisição de equipamentos

e insumos. Tudo isso, no fim, fomenta a economia da cidade que sedia uma feira deste

modelo”, detalhou o deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) que prestigiou três delas.

O primeiro evento da série foi a Machadinho Agroshow, considerada a maior feira de

agronegócio da região do Vale do Jamari. O evento também foi marcado por sediar a

Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO).

O segundo compromisso do deputado foi na 28ª edição da Expoalvo, em Alvorada do

Oeste, uma das mais tradicionais exposições do interior do estado, bem como a Expojard,

que chegou a sua 9ª edição no distrito de Jardinópolis, no município de Castanheiras.

Para o deputado Luizinho Goebel, a sequência de realizações das feiras, bem como o

consequente sucesso de público e negócios, só reforçam a importância do setor produtivo

para a economia do estado.

“Além de ser uma manifestação cultural do nosso estado, a realização de uma feira

agropecuária é o termômetro de que o setor produtivo naquela região está dando certo,

gerando emprego e renda por meio da prestação de diversos serviços. Algumas destas

exposições já estão consolidadas, outras precisam de mais investimentos para alcançar

todo o seu potencial. Fica aqui meu parabéns aos moradores e às associações que tornam

tudo isso possível”, declarou o deputado.