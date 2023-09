A nota enviada à imprensa no início da tarde desta quinta-feira, 31, esclarece os detalhes a respeito de uma informação envolvendo menores, que supostamente teriam praticado um roubo em Vilhena.

Conforme a nota do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), com atuação na área do Cone Sul de Rondônia, ouve um equívoco quanto a divulgação do fato.

A nota afirma que não houve efetivamente um roubo nem mesmo uma tentativa de roubo no estabelecimento mencionado.

O proprietário do estabelecimento buscou o auxílio na Base do Pelotão de Trânsito ao observar a presença de menores em seu comércio. Um dos menores portava um objeto similar a uma arma de brinquedo (simulacro).

O menor adquiriu chicletes mediante o pagamento com moedas e posteriormente deixou o local acompanhado por seu colega, que o aguardava do lado de fora. Segundo relato do comerciante, em nenhum instante ele se sentiu ameaçado, uma vez que não houve qualquer indício de intento de praticar um roubo.

comerciante, agindo com cautela e responsabilidade, decidiu relatar o ocorrido na Base do Pelotão de Trânsito, considerando a possibilidade de que os menores poderiam ter cogitado cometer um crime, mas não manifestaram coragem para fazê-lo.

A iniciativa de compartilhar as imagens com a polícia visava a possível identificação caso ocorressem incidentes similares em outros estabelecimentos.

